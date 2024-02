Tradici masopustu letos obnovili v Jihlavě a průvod ulicemi města byl ve velkém stylu. Účastnily se ho desítky masek a stovky Jihlavanů.

V Jihlavě letos obnovili tradici masopustu, zájem masek i veřejnosti byl značný. | Video: Deník/Martin Singr

Pozor, pozor, za vámi je slon, pane. Prosím, uvolněte cestu slonovi, křičí televizní moderátor, kterým je Vojta Kolář z Brány Jihlavy. A lidé by se rádi rozestoupili, ale jde to pomalu, ulice města jsou přeci jen poněkud úzké. Slon se však nakonec dopředu dostane, hudba začne znovu hrát a průvod se dává opět do pohybu.

Na své cestě zastaví několikrát, ať už jde o krátké divadelní scénky, při kterých třeba zvířata uvězní lovce za sklo nebo policista pomáhá zlodějovi, či o nabídku nejrůznějších dobrot. „Dejte si rakvičku a už váš nic nebude bolet,“ vybízí doktor. Zákusky jsou ale záhy rozebrané, tak nabízí alespoň viagriotku nebo ibalgin. Aby nedošlo k omylu, obojí je alkohol.

Na dalším stolku se pak podává panák mléka, u čehož asistuje maska krávy, k tomu mezi lidmi prochází zvířata nabízející tlačenku nebo jitrnici nakrájenou na kolečka. „Dejte si aspoň vy, my žirafy tohle nejíme,“ říká jedna s tácem masných dobrot. Kromě toho si každá maska mohla dát koblížek, nabízel se i svařák a další dobroty.

Po zhruba půlhodince dojdou masky tropící taškařice zpět na náměstí. Nadživotní loutky Půsta a Masopusta jsou stále v popředí, jen slon se někam ztratil. Na společné fotce všech masek tak chybí. Někteří návštěvníci následně zamíří domů, jiní zůstávají v centru. Bylo proč, na programu totiž byl ještě koncert klezmerová a romská muzika Der Šenster Gob a bruslení s ježkem, maskotem HC Dukla.