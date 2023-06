Ne na dlouho, radnice i tam plánuje zavést letos modré zóny . Mluvčí magistrátu Radovan Daněk prozradil Deníku, že k tomu dojde letos v září. „Bude to sice jen zhruba na rok, kvůli plánovanému uzavření lokality pro stavbu Centrálního dopravního terminálu, ale letos v září i zde budou nově modré pruhy na silnicích,“ uvedl mluvčí.

V srpnu příští rok se totiž dají do práce dělníci. V lokalitě bude investovat město Jihlava a také Správa železnic, magistrát začne výstavbou dešťové kanalizace a napojením na okružní křižovatku mezi ulicemi Pražská a Havlíčkova. To má být stejně jako napojení na třídu Legionářů, respektive Fritzovu ulici, předmětem první etapy datované od roku 2024 do roku 2026.

Následně pak bude potřeba napojit Centrální dopravní terminál ještě na Jiráskovu ulici, tam bude jedna cesta naproti Hamerníkově ulici a druhá vedle areálu stavebnin Pro-doma. „Každá práce na silnici způsobuje dopravní komplikace. Nyní se soustředíme především na letošní letní dopravní komplikace, kolegové však usilovně připravují i Centrální dopravní terminál,“ řekl k plánovaným uzavírkám v souvislosti s výstavbou terminálu Daněk.

Terminál vysokorychlostní trati

Správa železnic pak předpokládá zahájení prací nejdříve v roce 2025, informoval mluvčí Ondřej Šrámek. „Počítáme s novými nástupišti a novým podchodem umožňující bezbariérový přístup na všechna nástupiště, propojením stanice s připravovaným centrálním dopravním terminálem, méně odstavných a nakládkových kolejí,“ vyjmenoval mluvčí s tím, že v lokalitě by vše mohlo být hotové do konce roku 2027.

Další rok pak má začít výstavba terminálu vysokorychlostní trati na Pávově. Plánovaná výstavba této trati pak bude znamenat doplnění dalšího nástupiště a kolejí i na městském vlakovém nádraží. Některé vlaky totiž budou zajíždět přímo do centra města.