Jak Deník zjistil, v krajském městě Vysočiny od jara „Plzeň“ zdražila o pět korun. Například v restauraci Buena Vista nyní stojí půllitr dvaašedesát korun, v Dělnickém domě sedamapadesát. „Už máme novou cenu poté, co pivovary prvního října zdražily. Zatím nemám informaci o tom, že by měly pivovary dále zdražovat. Pokud nebudou zdražovat oni, my také ne,“ uvedl manažer restaurace a cateringu v Dělnickém domě Michal Daniš.

Martin Staněk doplnil, že naposledy platil za nefiltrovanou Plzeň pětašedesát korun. „Ještě na začátku prázdnin byla cena kolem padesáti korun a minulý rok to do bylo ještě méně,“ vzpomněl si. Gambrinus Street v Jihlavě pak nabízí „Plzeň“ za jednapadesát korun, o dvanáct korun levnější je pak jedenáctka Excelent nebo černý Velkokopovický Kozel.

VIDEO: Dokumentární Ji.hlava začíná už v úterý, Nabídne 376 filmů

Pivo se dá na Vysočině dostat také zadarmo. Takovou nabídku má Rodinný pivovar Bernard. „Kdo si zakoupí vstupenku na rozhlednu pro dospělé, může se pak za výstup na vyhlídku odměnit malým pivem zdarma v Pivnici Na Štokách v návštěvnickém centru,“ potvrdil mluvčí pivovaru Radek Tulis.

I tento pivovar bude muset na konci října upravit cenu. „Důvody jsou stejné jako v jiných oborech – zvyšující se ceny veškerých vstupů, ať jde o energie, suroviny, obaly či pohonné hmoty, vyšší jsou také další provozní a mzdové náklady,“ vypočítal Tulis. A více zaplatí i štamgasti v hospodách. Ne všichni to přitom akceptují. „Přes týden je návštěvnost slabší, pátky a soboty jsou jak kdy,“ všiml si Daniš.

Jak se mění cena „Plzně“ v Jihlavě?



Restaurace Buena Vista, Jihlava - 62 Kč (letos na jaře 57 Kč (plus 5 Kč), loni na podzim 52 Kč (plus 10 Kč), na jaře 52 Kč (plus 10 Kč))

Restaurace Dělnický dům, Jihlava - 57 Kč (letos na jaře 52 Kč (plus 5 Kč), loni na podzim 49 Kč (plus 8 Kč), na jaře 49 Kč (plus 8 Kč))

Jinak věc vidí Dalibor Špejtek z vyhlášené loucké restaurace Kolnička. „Nejsme pivnice, když si u nás někdo dá jedno, dvě nebo tři piva a nechodí sem denně, tak tolik neřeší cenu. Samozřejmě, když člověk jde na pivo každý den a dá si jich pět, tak tu cenu řeší,“ uvažoval nahlas s tím, že v Kolničce jsou prodeje piva už pár let stejné. Aktuálně je v nabídce desítka Ruprenz za devětatřicet korun, jedenáctka Ježek za stejnou cenu nebo dvanáctistupňový Bernard za sedmačtyřicet korun.

Zatímco ceny točeného piva stoupají stále výše, lahvové pivo se pořád dá ve slevové akci koupit i výrazně pod deset korun. To je důvod, proč řada lidí dále popíjí v garážích, už od covidu. Praví pivaři si uvědomují, že je to špatně. „Z ekonomického hlediska je důležité podporovat oblíbené podniky. Když si každý koupí basu nebo narazí sud u sebe doma, tak hospody nebudou mít koho obsluhovat a zcela zaniknou,“ varuje Staněk.

Sjezdovat se bude na Čeřínku i jinde, skipasy ale zdraží kvůli energiím

Těší ho, že jeho oblíbené podniky přežily dobu covidovou a stále tu jsou, nevzdaly to. „A proto ani já to nevzdám a i v těchto těžkých dobách nenechám mé oblíbené podniky zaniknout! Navíc peníze se v ekonomice musí točit a nemá cenu si je schovávat doma pod matrací. Raději si je poradně užiji,“ řekl odhodlaně.

Podobně to vidí i Pavel Dvořák z Jihlavska. Podle jeho slov rostou ceny všeho a bylo by zvláštní, kdyby to u piva bylo jiné. „Já osobně v tom vidím pouze nepříjemnost, ale ne překážku, protože je pravdou, ze to pivo si prostě dám i kdyby stalo ještě o dalších deset korun víc,“ řekl.