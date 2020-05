Ve všední den by zkolabovala doprava v krajském městě. Víkend se pro práce ovšem zdá být ideální. „Sobota a neděle mi vyhovuje, navíc je hnusně. Načasování v pohodě,“ hodnotí Jihlavák Michal, který si na nedaleké benzince Tank ONO v sobotu dopoledne kupuje kávu a cigarety.

Desítky techniků i dělníků pod taktovkou Ředitelství silnic a dálnic i Služeb města Jihlavy mají na údržbu čas maximálně do nedělních třiadvaceti hodin. Obvykle velmi frekventované místo na státní silnici I/38, jediný tunel svého druhu na Vysočině, však otevřou klidně i dřív - bezprostředně poté, co skončí.

Objízdné trasy uzavřeného jihlavského tunelu na I/38:



1. trasa směr od Pelhřimova vede po ulicích Žižkova, U Cvičiště, Hamerníkova a Jiráskova.



2. trasa vede po přivaděči od D1 a následně po ulicích Jiráskova, Hamerníkova, U Cvičiště a Žižkova.



Tunel v Jihlavě:



Je jednotubusový, sypaný, dlouhý 307 metrů a zahájil svůj zkušební provoz 1. 7. 2004. Projíždějí jím vozidla, které směřují po přivaděči na D1 nebo v obráceném směru na Znojmo a Vídeň.

„Celý prostor je nutné nejprve vymýt. Až oschne, teprve se ukážou poškozená místa. Zároveň technici servisují technologie, elektroinstalace, vyměňují světla v semaforech i v osvětlení tunelu, omývají veškeré dopravní značení,“ vyjmenoval mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Nezdá se to, ovšem v tunelu i jeho kanalizaci je několik tun nečistot. Nekončí v kanálu, ale ve speciální jímce, odkud je vozidla údržby převážejí na skládku v Henčově. Parta čističů nejdříve plochy předmývá tlakovým čističem se studenou vodou a košťaty. Pak přicházejí na řadu ostré proudy vřelé vody.

Kanalizaci musí prošťouchnout „krtek“, kolik je v ní špíny. „Nečistot je víc než jiné roky, projevují se jízdy lesáckých návěsů s kládami. Však je tu všude spousta kůry,“ poznamená při práci jeden z techniků.

Odborníci musejí prověřit i technologii, která dohlíží na provoz v tunelu. Kabely od ní se soustředí do nenápadné žluté budky a odtud funguje dálkový přenos prostřednictvím optického kabelu na pracoviště Služeb města Jihlavy a do hlavního centra v Brně.

Nezvaní návštěvníci

Už hodinu po začátku uzavírky se před tunelem otáčí první vozidlo, jeho řidič doufal, že nějak prokličkuje. Neprokličkoval, a tak mizí. Technici se manévrem baví, domlouvají se, že zřejmě požádají policii, aby občas hlídkovala poblíž. „Loni sem vjel dokonce kamion, snažil se proklestit si cestu. Tak to zase pěkně zpátky vycouval. A předloni prorazil chlápek s teréňákem závoru. Poškodil si auto. Když viděl, že je průšvih, zmizel,“ přidávají k dobru historku.

Dělníci s košťaty smývají černotu z keramického obkladu. Je potřeba máknout, aby byl čas a prostor, až tunel oschne, opravit všechno, co milosrdně ukryla špína. „Jde o to, aby se to stihlo do dalšího uvolnění nařízení vlády ohledně koronaviru, které začne platit od pondělí 25. května,“ připomíná mluvčí Málek.