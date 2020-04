Doprava se u stavby obchvatu Velkého Beranova přesunula na provizorní most, po kterém nesmí jezdit auta s hmotností nad 12 tun. Policie neukázněné řidiče kamionů přísně pokutuje.

U Velkého Beranova se jezdí po provizorním mostu. | Video: DENÍK/Martin Singr

Sledují to a jsou nekompromisní. Řidiči přijíždějící do Jihlavy ve směru od Měřína si poslední týdny často všímají policejních aut stojících v beranovské místní části Nové Domky. Jakmile pak strážci zákona uvidí nákladní vůz, má řidič co vysvětlovat. „Policisté mohou uložit v příkazním řízení pokutu až dva tisíce korun. Každý řidič musí počítat s tím, že se v místě otočí a bude se vracet na objízdnou trasu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.