Téměř prázdné náměstí. Jen pár jednotlivců se rozhodlo přijít osobně podívat na rozsvícení vánočního stromu v Novém Městě na Moravě. Rozzářil se tam o něco dříve než v jiných městech. Už v předvečer první adventní neděle.

Rozsvěcení vánočního stromu. | Video: Deník/ Helena Zelená Křížová

Ti, co přišli, si to náležitě užili. „Jé, ten je krásný,“ vydechla nadšeně Hana Novotná poté, co se strom zčistajasna ukázal v celé své zářivé kráse.