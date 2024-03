Zatímco počet kol se jen vrátí na loňský počet, stanoviště se dočkají změn. Jde o reakci na požadavky samotných uživatelů. „Celkem máme nyní dvaašedesát stanovišť. Už loni jsme upravili nebo přesunuli některé stanice tak, aby lépe odpovídala zájmu uživatelů a také aby nebránila chůzi na chodnících nebo nekomplikovala chůzi zrakově postiženým nebo jinak handicapovaným lidem na vozíčku,“ vysvětlil Daněk.

Velké oblibě se těší stanoviště u gymnázia, u střední školy v ulici Karolíny Světlé, před budovami magistrátu a také u zastávek městské hromadné dopravy. Méně využívaná místa pak mohou nahradit taková, která budou sami lidé chtít. K tomu došlo například u čerpací stanice OMV, kde si místo pro sdílená kola lidé vyžádali a je oblíbené. „Aktuálně chystáme nové místo v blízkosti Domu dětí a mládeže a přesun stanoviště u dopravního hřiště, aby lépe vyhovovalo uživatelům,“ dodal Daněk.

Nákladní i elektrokola

V době, kdy sdílená kola v Jihlavě začaly fungovat, opřela se řada lidí do pedálů po dlouhé době a na silnicích si tito cyklisté počínali dost nebezpečně. To se podle města zlepšilo. „Nezaznamenáváme už takřka žádné vážnější incidenty. Situace se zlepšila,“ sdělil Daněk.

Sdílená kola, tedy takzvaný Bikesharing, si zkrátka našel ve městě místo a i řada dřívějších odpůrců změnila názor. „Jedna z věcí, která se jednoznačně povedla a stojí za podporu a rozvíjení. Měl jsem výhrady, s odstupem času však musím uznat, že jsem se mýlil,“ zhodnotil sdílená kola například Miroslav Tomanec.

VIDEO: Test sdílených kol v Jihlavě? Hlasité pípání, mdlé brzdy i utajený zvonek

Další kritika byla ohledně nemožnosti převážet na kole větší náklad, i ta bude ale brzy bezpředmětná. Radnice totiž zvažuje půjčování nákladních kol a také elektrokol. „O všem se nyní jedná a nelze zatím s určitostí říct, že tady e-bike vůbec budou jezdit,“ odpověděl Deníku na žádost o podrobnější informace mluvčí magistrátu.

Do Jihlavy míří také sdílená auta, naopak se sdílenými koloběžkami vedení radnice nepočítá. „Sdílené koloběžky by asi někteří přivítali, ale je to něco, co dělá hodně problémů ve městě. Na kole si přece jen cyklista dává větší pozor, na koloběžkách lidé méně respektují pravidla,“ řekl primátor Petr Ryška. „Myslím si, že by to přineslo více problémů než užitku,“ uzavřel primátor.