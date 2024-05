Řidiči, kteří jedou po dálnici D1 od Brna na Prahu nemohou od pátečního rána sjíždět u Jihlavy. Začala tam totiž stavba kruhového objezdu, který výrazně zvýší bezpečnost na tamní křižovatce.

Stavba kruhového objezdu u dálnice začala. | Video: Deník/Martin Singr

Ta sice splňovala všechny normy, ale mnoho řidičů na ní zažilo horké chvilky. „V průměru tu projede dvanáct a půl tisíce vozidel denně a třicet procent z nich je těžká nákladní doprava, která se pomaleji rozjíždí. V okamžiku, kdy se má stojící nákladní vozidlo zařadit do provozu, znamená to narušení plynulosti. A plynulost rovná se bezpečnost,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Rýdl.

Zdroj: Deník/Martin Singr

V pátek a sobotu se tak budou dělníci věnovat přípravným pracím, zpevní středový ostrůvek a odstraní svodidla u středového pásu. „Od neděle začne první etapa, pryč půjdou ocelová svodidla, začnou se kácet stromy a budou se odstraňovat stávající asfaltové a konstrukční vrstvy. Pak začnou samotné zemní práce na okruhové křižovatce,“ popsal stavbyvedoucí Jiří Ambrož.

Zásah do zeleně před mostem nalevo od silnice ve směru na Jihlavu bude do dvaceti metrů, zároveň tam bude potřeba srovnat terén. Křižovatka bude obrovská, s průměrem čtyřiačtyřicet metrů. „Bude již nachystaná pro návoz nadrozměrných komponent do jaderné elektrárny v Dukovanech. Střed křižovatky s tím bude počítat. Bude tam pás pro přejezd nadrozměrného nákladu,“ sdělil Aleš Kratina, ředitel správy Jihlava v ŘSD.

Nová křižovatka za osmapadesát milionů má mít životnost padesát let a být přehlednější. „Nebude to turbo kruháč, ale bude mít tři bypassy, což je ještě lepší a intuitivnější z pohledu řidiče. Ty nejdůležitější trasy bude možné absolvovat mimo kruhový objezd,“ uvedl Rýdl.

Zprovoznění nové křižovatky má být po sedmém říjnu. „Doba výstavby je dle smlouvy zkrácena z původních 175 na 150 dnů,“ podotkl Kratina. Zhruba pět měsíců se zdá být dlouhá doba, práce bude ale hodně. „Jestli to stihneme o nějaký den dřív, to bych nerad dopředu říkal. Sto padesát dní je už docela ostrý termín. Když budou špatné klimatické podmínky, nelze dělat všechny technologie,“ reagoval Ambrož.

Důležité je, že silnice první třídy mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem zůstane po celou dobu průjezdná. „Samozřejmě, že by pro nás bylo rychlejší a levnější úplně silnici uzavřít, ale tím bychom nechali téměř zkolabovat dopravu,“ pokrčil rameny Rýdl.

Řidiči mají zatím zavřený jen sjezd z dálnice ve směru od Brna, 15. července se pak uzavře celá rampa, to nebude možné ani najet na dálnici ve směru na Prahu. Naopak sjezdu blíže k Jihlavě se práce nedotknou vůbec. Rýdl však radí řidičům zapnout si navigaci, která aktuální omezení na trase hned zaznamená.