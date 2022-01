Zdroj: Youtube

Ušetřit se povedlo také díky zapojení místních firem. „Chtěli jsme hlavně materiál. Třeba v Sapeli nám dali kompletně interiérové dveře, v Dafe plast jsme měli slevu na okna, z Hasoftu veškerou stavební chemii, v IP Polná nám dali izolaci,“ vyjmenoval vedoucí skautského střediska Václav Kratochvíl. „Překvapilo mě, že se firmy zapojily rády, myslím, že na ně zapůsobilo, že to děláme svépomocí, obětujeme volný čas a děláme něco pro ostatní,“ dodal.

Do stavby se zapojili skauti a skautky od šesti do pětaosmdesáti let, nejvíce práce ale udělali členové kolem čtyřiceti let. Díky práci všech je dřevostavba podstatně levnější. „Zatím nás stavba stála odhadem milion a čtvrt, na klíč by to stálo kolem šesti, sedmi milionů,“ spočítal Kratochvíl. Odhadem bude potřeba investovat ještě tři sta padesát tisíc, aktuálně se dělá kuchyně a pak bude potřeba ještě venkovní sklad.