Úterní ráno je před Vodním rájem klid, na vedlejší cyklostezce nikdo nejezdí, jen sem tam projde pár pejskařů. Upřeně sledují cestu před sebou, dění za plotem jihlavského akvaparku je nezajímá. Zvuk bouracího kladiva v podstatě nevnímá ani Ivana Urbánková, která zrovna do Vodního ráje míří. „Chodím sem pravidelně jednou týdně, do sauny a do studeného bazénu, uzavření toho vyplouvacího mi nevadí. Ani plavecký pak nebudu využívat,“ má jasno vitální seniorka.

V jihlavském Vodním ráji se už staví plavecký bazén, tobogán bude mimo provoz

Zvuk bouracího kladiva v pozadí zatím dává jasně vědět, že s pracemi se už začalo. Vyplouvací bazén se stává pomalu ale jistě minulostí. „Mělo to svou romantiku, ten bazén byl otevřený celoročně od roku 2001 a v zimě mohli lidé vyplavat ve vodě, která měla sedmadvacet stupňů, a kolem sebe mít sníh. Bylo to fajn. Někteří otužilí návštěvníci vyběhli ven, my jsme jim tam nechávali lehátka, a pak skočili zpátky do teplé vody,“ líčí Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které aquapark provozují.

Plot, který byl kolem bazénu, už je minulostí, zámková dlažba je rozebraná a sklo zakryté deskami z dřevotřísky. Občas totiž odlétají střepy dlažby nebo kusy betonu. Úprav pak doznalo také hřiště na plážový volejbal, i tam je pryč plot a aby těžká technika projela, je na kraji položená těžká betonová deska. Vše se přitom odehrává v areálu Vodního ráje, lidé pohybující se za plotem nijak omezení nejsou.

Nový plavecký bazén ve Vodním ráji v kostce: plavecký bazén bude součástí krytého areálu

plavecké dráhy budou tři

jejich délka bude 25 metrů

hotovo má být do 30. září 2024

Nový plavecký bazén za pětatřicet milionů korun by se měl otevřít příští rok po pravidelné odstávce, která je každoročně v září. A co dál? „Máme plány i do budoucna, chtěli bychom řešit saunový svět, nějakým způsobem upravit relaxační zónu nahoře, ale je to všechno otázka peněz,“ krčí rameny Málek. Jednu novinku však přesto poodhalil. „Zvažujeme novinku, bude se týkat venkovní části a bavíme se o netradičním hřišti. Více k tomu zatím neřeknu,“ usmívá se mluvčí.

Z bezpečnostních důvodů je dočasně mimo provoz tobogán. O víkendu, kdy nebudou dělníci pracovat, by se mohl otevřít. Právě ve volných dnech chodí podstatně více lidí. „Bavíme se o dvou až čtyři sta návštěvnících v týdnu, o víkendu je to pět set až tisíc. Ta doba, kdy nám přes víkend chodili návštěvníci v řádu tisícovek, je pryč,“ netěší Málka. I zde je vidět, že lidé zkrátka šetří. I proto Služby města uvažují, zda jim nedat po dobu stavby plaveckého bazénu nižší vstupné.

Zdroj: Deník/Martin Singr