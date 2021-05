Třešť je nyní téměř celá rozkopaná. Co vše stavíte a budujete?

„Je toho hodně, to je pravda. Nejvíce vidět je dokončení průtahu. Ve spolupráci s Krajem Vysočina rekonstruujeme průtah krajské silnice. My jako město investujeme do prací na kanalizaci a vodovodech, dáváme nové veřejné osvětlení a nové HDPE trubky pro optickou síť ve městě. Kraj Vysočina dělá práce na vozovce, nosné podloží a pak asfalt. My pak ještě finálně financujeme opravu přilehlých chodníků. Pro místní to může být komplikace, ale ono to jinak nejde.

S pracemi na průtahu se potkala výstavba parkoviště v ulici Na Hrázi. To vítáte a pro koho bude vlastně tato plocha určená?

Z jedné strany je to dobře, ale firma, která dělá parkoviště, se nyní komplikovaně dostává na staveniště. Mělo by tam vzniknout zhruba třicet pět parkovacích stání plus dvě pro invalidy. To má být hotovo do konce letošního roku, mělo by sloužit pro širší centrum města. Počítáme i s úpravou památníku obětem první světové války, který je v této lokalitě.

To ale není všechno, pracuje se i v místních částech.

To jsou investice, které z Třeště nejsou až tak vidět. Je to výstavba kanalizace a čistíren odpadních vod v našich místních částech Buková a Salavice. V Bukové máme zhruba dvě třetiny kanalizace hotové, tam jsme začali na konci loňského roku a předpokládám, že o prázdninách bude kanalizace hotová. Pak se začne pracovat na vlastní čistírně odpadních vod. V Salavicích řešíme výstavbu nového mostu přes Třešťský potok, ten bude sloužit pro příjezd k nově budované čistírně odpadních vod. Kanalizaci tam začínáme nyní hrabat.

Třešť

První zmínka: 1349

Počet obyvatel: 5682

To ale pořád ještě není všechno, začali jste totiž dělat i cyklostezku.

Další investiční akce, která komplikuje výjezd z Třeště na Jihlavu, je stavba budoucí cyklostezky, která by měla vést ze Salavic přes Jezdovice do Třeště a končit v této etapě někde mezi Třeští a Hodicemi. Za čerpací stanicí je silnice překopaná a dělníci tam staví podjezd. Předpokládám, že do konce června bude vše hotové, aby se tam dalo jezdit bez problémů. Na cyklostezce přitom pracujeme i v jiné části Třeště a to u Váňovského rybníka, tam děláme podkladní vrstvy pod asfaltovou část.

Můžete tedy slíbit, že cesty do Biotopu Malvíny budou od začátku prázdnin bez problémů?

U cyklostezky by to mělo klapnout. Ulice Na Hrázi, kde je cesta, kterou se přijíždí na biotop, stavební firma slíbila dokončit do třicátého června. Příjezd by měl být bez problémů. Otázka je, jestli biotop bude otevřený tak, jak jsme byli zvyklí. V současné době nikdo neví, jaká budou pravidla na koupalištích. Obecně víme, že koupaliště budou otevřená, ale podmínky zatím známé nejsou.

Vy jste ale na rozhodnutí nečekali a areál začali připravovat, co ještě musíte zařídit?

Voda bude připravená, silnice bude vyasfaltovaná. Ještě hledáme provozovatele stánku s občerstvením a do středy 26. května přijímáme nabídky, kdo projeví zájem. Se stávajícím nájemcem se určitě neloučíme, ale vypršela smlouva, tak bylo potřeba udělat nové výběrové řízení.

V Třešti letos běží několik výrazných investičních činností. Poznamenal tuto oblast nějak koronavirus, museli jste vůbec něco seškrtat?

My se řídíme dlouhodobým výhledem. Nynější investice jsou dílem dlouhodobé práce, na mnohé z nich jsme sehnali dotace. Shodou okolností se vše sešlo ve stejném čase. Co se týká pandemie, propad příjmů ze státu je významný oproti třeba roku 2019, ale investice jsme měli naplánované, tak pokračujeme podle plánu. Museli jsme ale například omezit drobné opravy silnic, to, co ještě oželíme.

A jak pandemie zasáhla do života spolků? Fungují?

To je těžká otázka (přemýšlí). Osobně si myslím, že ještě neumíme dohlédnout na to, jak omezení setkávání ovlivnilo do budoucna chuť se potkávat. Nevím, jestli mnozí z nás nezlenošili a jestli spolková činnost bude pokračovat v takovém rozsahu, jak jsme na ni byli v Třešti zvyklí. V současné době se začínají potkávat členové sportovních spolků, ale ty kulturní… Počkejme na podzim a pak to můžeme vyhodnotit. Jsem optimistou, jinak to v křesle starosty ani nejde, ale v tomto odhadu jsem mírně skeptický.

Slavní rodáci: Josef Alois Schumpeter – Schumpeterova rodina byla po mnoho generací bohatou a v Třešti váženou rodinou. Slavný ekonom J. A. Schumpeter se narodil v Třešti v roce 1883. Po smrti otce v roce 1887 odešel do Jihlavy, poté do Grazu a dostal se až do Vídně. Byl docentem politické ekonomie, působil mimo jiné jako profesor na univerzitě v Harvardu ve Spojených státech amerických, kde v roce 1950 zemřel. Napsal několik knih s tématikou ekonomie a peněžnictví a mnohé jeho teorie jsou dodnes uznávány. Dům v Třešti, ve kterém rodina žila, je po něm dodnes pojmenován. V současné době se v domě nachází informační centrum nebo muzeum.

Tip na výlet

Naučná stezka Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové

Zhruba čtyřkilometrový okruh s patnácti zastaveními. Stezka je tematicky propoejná s postavou dcery barona Leopolda Sternbacha Eleonorou. Ti na zámku žili a vlastnili ho. Začíná právě v parku u zámku a vede kolem zámecké obory a rybníčku směrem na vrchol Špičák, zde se zase stáčí zpět. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi, kolektivy dětí i pro turisty věech věkových kategorií. Zájemci se dozví různé historické události Třeště, včetně portrétů členů rodiny Sternbachových.

Zajímavost: Pan Tau se narodil na pultu třešťské lékárny

Filmový hrdina Pan Tau na třešťském náměstíZdroj: Deník/Jana KodysováHerec Otto Šimánek je všem lidem známý jako Pan Tau. Možná ale málokdo ví, že se herec narodil v Třešti. A to za dramatických událostí. Na jeho maminku to přišlo v třešťské lékárně, která dříve stála na současném autobusovém nádraží. A tam se také narodil, přímo na pultu. Téměř na stejném místě dnes stojí dřevěná socha Pana Tau. Dřevěná podobizna je z dílny řezbáře Daniela Stejskala, měří dva a půl metru a i s podstavcem má přes čtyři metry. Nechybí ani paraple či buřinka.

Druhou připomínkou na herce, která se objevila před dvěma lety v Třešti, je obří kovaná pohlednice z místní Kovárny Na vyhlídce Petra Píši. Součástí pohlednice je i levitující buřinka s deštníkem. Nechybí ani nápis v duchu prvorepublikových pohlednic s názvem Pozdrav z Třeště.

Otto Šimánek žil se svými rodiči v hájence nedaleko Třeště v obci Stajiště.