Představení se přitom zúčastnilo přes šedesát lidí, podle starostky to byla mega akce. „Je vidět, že lidé tady ve svém volném čase, i když je to hodně náročné, do toho jdou s vervou a naplno,“ ocenila starostka. Podle ní je to příjemné povzbuzení a protiváha k vyřizování dotací a dalších administrativních záležitostí.