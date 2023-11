K několika změnám letos přistoupila při chystání vánoční výzdoby radnice v Lukách nad Jihlavou. Tou hlavní je, že ozdobený strom je letos rostlý, stojí v centru městyse.

V Lukách letos nechtěli kácet strom, vánočně ozdobili jeden v parku. Tradiční místo stromu pak zaujala obrovská baňka. | Video: Deník/Martin Singr

Jedná se o novou myšlenku, se kterou přišel radní Tomáš Ďásek. Místní si nevybavují, že by kdy dříve byl ozdobený jeden ze stromů v parku. „Není třeba každoročně kácet strom kvůli Vánocům, když o pár metrů dál máme vyhovující rostlý,“ uvedl starosta Martin Dvořák, který je ve vedení městyse od loňského podzimu.

Vánoční strom pro Jihlavu se vznášel patnáct metrů nad zemí. Podívejte se

Na místě, kde vždy býval vánoční strom, je letos obrovská baňka, která bude svítit. Lidé se v ní mohou fotit. „Přišlo nám líto to místo nechat prázdné. Hledali jsme, jak ho využít a tato baňka nás zaujala. Minimálně děti ji ocení,“ usmál se starosta. Další novinkou je zcela jiná dekorace na kašně. Osvětlených je i šest stromů před zdravotním střediskem.

Výzdoba na louckém náměstí by se měla rozsvítit ve středu 29. listopadu a strom pak v pátek 1. prosince, bude to v pět hodin odpoledne. V muzeu ten den začne Vánoční výstava Z pohádky do pohádky a před budovou bude nachystaný kulturní program, chybět nebude ani svařák. Následně se zájemci mohou přesunout do vyhřívaného stanu za zdravotním střediskem, který nabídne dva dny koncertů a zábavy.

Tou dobou již bude také hotové předláždění chodníků po levé straně náměstí při pohledu od kašny. Na pravé straně by mohli na začátku prosince dělníci už začít pokládat dlažbu, pokud to počasí dovolí.

MOHLO BY SE VÁM LÍBIT: Vánoční strom ve Stonařově zablokoval silnici, rozsvítí se s i hospodou

Zdroj: Ivan Šulc