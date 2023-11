/VIDEO, FOTO/ Klášter s pohnutou minulostí, oblíbený rodinný zookoutek, včelí stezka. To všechno najdete v této obci. Deník si pro vás připravil unikátní videokvíz. Vyzkoušejte si, jestli podle záběrů poznáte, kde jsme natáčeli. Určitě to v tomto případě nebude nic těžkého.

Poznáte obec na Vysočině? | Video: Deník/Zuzana Musilová

Premonstrátský klášter je dnes kulturním centrem, které nabízí prohlídky i akce. Ale vždycky to tak nebylo, místní komunita zažila několik pohrom a klášter jako takový měl na mále. Hlavně rodiny s dětmi do této obce láká například rodinný zookoutek s domácími i exotickými zvířaty nebo včelí stezka. Nad obcí je kopec s krásnou vyhlídkou do okolí. Vede sem křížová cesta.

Nápovědou může být, že z této obce pochází známí hudební skladatelé Pavel a Antonín Vraničtí.

Už víte? Pokud si nejste jistí, zkuste si ještě jednou pustit video:

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová

Stále nevíte? Vyberte si ze zúžené nabídky míst níže, zahlasujte a podívejte se, co si myslí ostatní čtenáři Deníku.



Ať už jste místo poznali „na první dobrou“, nebo jste si nechali poradit seznamem, ověřte si správnou odpověď. Stačí zhlédnout video níže až do konce a uvidíte, kde jsme natáčeli.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová