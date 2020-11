Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové je základní pravidlo "Vidět a být viděn." bezpečnosti na silnicích „Chodci, kteří se pohybují mimo obec nebo tam, kde není veřejné osvětlení, musí mít reflexní prvky. Za nesplnění této povinnosti jim lze uložit pokutu až dva tisíce korun," upozornila. Reflexní prvky by neměly chybět ani na výbavě cyklistů. „Opakovaně se setkáváme s neosvětlenými cyklisty, kteří zbytečně riskují své zdraví nebo i život."

Řidiči by měli rychlost jízdy přizpůsobit povětrnostním podmínkám a měli by mít dobrý výhled z vozidla. „V mlze by řidiči vůbec neměli nepředjíždět. Je v ní mnohem obtížnější orientaci, řidič může snadno přehlédnout dopravní značku nebo odbočku," zdůraznila Čírtková.

S mlhami se řidiči budou na Vysočině pravděpodobně setkávat ještě několik dní. Podle meteorologa Milana Bubniaka ale krátce ustoupí v sobotu odpoledne. „Mohla by nastat změna, místy se zatažené počasí protrhne až na polojasno a ukáže se sluníčko," popsal. V neděli a pondělí ale bude zase převažovat oblačno a zataženo a na některých místech se lidé mohou setkat i se slabým sněžením,

PETRA ŠEBKOVÁ