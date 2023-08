V plné síle se o víkendu na Vysočinu vrátí tropické počasí. Teploty budou přesahovat až třicet stupňů Celsia. Koupaliště kvůli tomu budou prodlužovat otevírací dobu, aby se mohli návštěvníci déle ochladit.

Léto u vody, ilustrační foto | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Kvůli vysokým teplotám má v plánu vyhledat vodu Jan Bartl se svou rodinou. „Sledujeme, jaké počasí bude, a jsme na něj připravení. Plánujeme jezdit na kolech a pak se hlavně vykoupat u Pilské nádrže. Kvůli teplu teď vyhledáváme vodu stejně jako každý jiný. Využíváme s dětmi i krytý bazén, který je ve Žďáru,“ popsal Bartl, který přijel na Žďársko přijel z Brna odpočívat na chatu.

O hodinu déle budou moci lidé zavítat na letní koupaliště v Havlíčkově Brodě. Deníku to řekla Natálie Kováčová. „Běžně máme otevřeno od devíti do sedmi. Pokud však bude velký zájem, tak návštěvníkům vstup prodloužíme až do osmi. Srpen byl oproti červenci slabší. Čekáme přesto, že by tento víkend mohl zájem narůst. Počasí tu návštěvnost hodně odráží,“ popsala.

Uzavřený most. Cesta na koupaliště v Brodě se komplikuje

Návštěvníci však budou mít komplikovanější přístup ke koupališti kvůli pracím na silnici. „Musí auto nechat na náhradním parkovišti U Cihláře. Parkoviště je také před mostkem směrem z Pražské ulice,“ dodala Kováčová.

Podle meteorologů by v sobotu i neděli měly teploty na Vysočině překročit třicet stupňů. Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že bouřky může ojediněle doprovázet přívalový déšť. „V sobotu bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy. Na severovýchodě kraje mohou být přes den přeháňky. Vítr může v bouřkách přechodně zesílit,“ vysvětlil meteorolog. Kolegyně Ivana Záluská ho doplnila, že v neděli budou přeháňky a bouřky.

Počasí na víkend

Sobota:

Jasno až polojasno, ráno místy mlhy.

Ve dne místy přechodně oblačno a ojediněle možnost přeháňky, spíše na severovýchodě kraje.

Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 °C.

Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, v bouřkách může přechodně zesílit.

Neděle:

Jasno až polojasno, k večeru při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky.

Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní 29 až 33 °C.

Slabý severozápadní až severní vítr 1až 4 m/s.