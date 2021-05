Vše se odehraje v noci. „Dne 30. dubna od 23:00 hodin do 1. května do 05:00 hodin dojde k pěti krátkodobým uzavírkám jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že každá uzavírka bude maximálně na patnáct minut.

Od půlnoci ze soboty na neděli do nedělních šesti hodin ráno se pak bude stejná situace opakovat v protisměru, tedy ve směru na Brno.

Důvodem bude odstraňování lan, která drží klenbu budoucího nadchodu pro zvěř na 94,7 kilometru. V každém směru jich je pětadvacet. „Během každé uzávěry najede pod ekodukt vysokozdvižná technika a pracovníci budou postupně odstraňovat dočasná předpínací lana uvnitř klenby, která dosud staticky pomáhala držet její tvar. Teď už je ekodukt ze stran do potřebné míry zasypán zeminou, takže je možné lana odstranit,“ upřesnil projektový manažer Skanska Michal Vozdecký.

Řidiči by se měli připravit, že se jim cesta může mírně prodloužit. „Provoz zastavíme ve spolupráci se specializovanou firmou, kdy nejprve bude doprava zúžena do jednoho pruhu v daném směru a následně bude vždy odstraněno pět lan a to za krátkodobé uzavírky daného směru,“ řekla závěrem Čírtková.