I když je koupání v požární nádrži na vlastní nebezpečí, lidí chodí v teplých dnech hodně. „Sám jsem se tam byl o víkendu koupat,“ usmál se starosta Zdeněk Dvořák a vzpomněl, jak zamlada trávil vždy prázdniny na stejném místě. Voda je v nádrži kvalitní, jsou tam dva přítoky, a tak se mění.

Radnice chtěla nádrž obnovit ke koupání za třicet tisíc, které získala za úspěch v soutěži Rok života v obcích. Nakonec byly náklady o něco vyšší. „Spoustu věcí jsme dokázali udělat sami, ale přesnou částku spočítanou nemáme, dělali to naši provozní zaměstnanci a pomáhala třeba i brigáda hasičů," děkuje starosta spolkům, které se zapojily.

Na louku vedle nádrže se vejde hodně lidí, koupání si užívají i děti. „Nejlepší je, že to máme blízko a že nemusíme platit vstup. Možná by se sem hodilo nějaké občerstvení," hodnotí novinku devítiletá Eliška. „Zkoušel jsem majitele přilehlých nemovitostí, jestli nechtějí otevřít okno a prodávat párek v rohlíku, tak se smáli, ale jedna paní o tom uvažovala,“ říká k této otázce Dvořák a s úsměvem dodává: „Pojízdná prodejna tam zatím není a je to volný podnikatelský záměr na příští roky.“