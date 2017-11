Vítěz grafické soutěže bude moct pomalovat zeď

Jihlava – Prezentovat své umělecké nadání veřejnosti na velké zdi, která je součástí parkoviště v centru krajského města. To teď nabízí vedení jihlavské radnice umělcům. Grafické návrhy pro zatím bílou plochu zdi v Bezručově ulici mohou zájemci posílat do konce letošního listopadu. Vítěze soutěže radnice finančně podpoří v jeho tvorbě.

„Uvítali jsme aktivitu a nápad majitele zdi. Bude zajímavější tam mít smysluplné ucelené dílo, než aby plochu postupně zaplňovaly čmáranice. Už teď jsem zvědavý, jak se s velkou, ale členěnou plochou umělci vypořádají,“ vyjádřil se primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD).

Grafické návrhy budou pracovníci Magistrátu města Jihlavy shromažďovat do konce tohoto měsíce. „Návrh může podat kdokoliv, jednotlivec, skupina, škola či firma. V prosinci 2017 vybereme vítěznou grafiku k realizaci,“ dodala manažerka kultury jihlavské radnice Ivana Jelínková.



Realizace vítězného návrhu proběhne podle klimatických podmínek v jarních měsících příštího roku. „Radnice uhradí náklady spojené s pořízením zejména podkladových vrstev, barev a materiálu do výše třiceti tisíc korun,“ uvedl primátor Chloupek.



Zeď patří firmě Stavotop Jihlava, která ji nedávno opravila a nabídla k využití městu. Návrhy by měly ukázat grafické zpracování plochy o velikost zhruba 130 metrů čtverečních.