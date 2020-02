Vítězství v nejprestižnější Kategorii Open nakonec zůstalo doma, bodovali žáci Základní školy Otokara Březiny. Představili vizionářské vozidlo – autonomní taxík, který přepravuje lidi a zároveň pomocí dronu rozváží balíčky. „Všechno jsme si sestavili sami, i dron. Kupovali jsme jen určité moduly, třeba bluetooth modul na reproduktory nebo měnič napětí. Ten by bylo docela těžké sestavit samostatně,“ uznal jeden z autorů Jakub Jan Anatonů.

Vůz s ním stavěl spolužák Vojta Janků, celkem nad modelem strávili více než 120 hodin. Nešlo přitom jen o komplikace s pohonem, kdy se spálil jeden motor. „Taky se nám podařilo nabourat do zdi, což nebylo moc dobré pro podvozek. Zdeformoval se a museli jsme ho kompletně opravovat,“ přiznal Antonů. Se stavbou si poradili sami, jen občas dostali rady od kamarádů či učitelů. „Jedna z nich byla udělat převodovku a zpřevodovat to do síly,“ vzpomněl si mladý konstruktér.

Vozítko by mělo ujet až pět kilometrů, motůrek na tři fáze pohání tři lithium-iontové baterie, které mají kapacitu 5000 miliampérhodin. Dron uzvedne tři kilogramy, s taxíkem tak ani nehne. Celou sestav školáci ukáží ještě na soutěži v Praze, do té doby chtějí ještě doladit detaily. „A potom půjde do věčných lovišť. Před tím ho ale ještě zdokumentujeme a uděláme nějakou poslední výpravu,“ plánuje Antonů. Třeba příští rok uspějí použité díly v jiné podobě, to už budou ale letošní vítězové středoškoláci.

Díly na koncert? Z Dánska

Radní pro školství Janu Fialovou (ČSSD) pak nejvíce zaujal model koncertního pódia skupiny Kabát. Zahrnoval i početné publikum, toalety, gril nebo stánek s nápoji. Hlavní ale byly propracované světelné rampy objednané ze zahraničí, imitace ohňostroje, pohybliví členové skupiny nebo profesionální nazvučení.

Práce na modelu zabrala asi šedesát hodin. „Kromě komponentů, které nám dala k dispozici škola, jsme nakonec objednali speciální díly až z Dánska. Chtěli jsme prostě přesný originál a tak jsme hodně hledali,“ vysvětlili Lukáš Kříž a Honza Daňhel z jihlavské ZŠ Rošického. Radní navíc zaznamenala, že autoři měli také nabídku na prodej modelu.