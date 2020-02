Vedení města si uvědomuje, že vybrané peníze nebudou hrát v ceně arény nijak zásadní roli. Náklady se totiž odhadují na miliardu korun. „Je to spíše psychologický nástroj k tomu, jak lidé mohou dát najevo, že stavbu podporují a že jí věří,“ vysvětlil radní a manažer arény David Beke (ODS). Byl zároveň jedním z prvních, kdo zaslal příspěvek na transparentní účet číslo 8487482/0800.

Podle radnice není příliš podstatné, jestli bude příspěvek sto korun nebo sto tisíc, jednorázový nebo pravidelně zasílaný. Každý z příznivců by měl poslat tolik, kolik si může dovolit. „Jde o velkou stavbu, kde každá koruna pomůže,“ podotkl Beke s tím, že sbírka bude fungovat dalších několik let, až do konce výstavby. Pro zjednodušení lze peníze poslat i přes QR kódy.

„Stavíme města, ne vesnice“

Dárci už budou navždy spojení s výstavbou haly. Dle výše příspěvku by mohla být jména těch nejštědřejších umístěna na sedačkách v hale nebo promítána na zeď. Radnice zvažuje i další alternativy. „Konkrétní informace k formám poděkování představí město koncem dubna po dokončení finální studie stavby, kdy bude jasná podoba arény i jejího vybavení,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

Ačkoliv je Dukla Jihlava podle Beke nejznámější českou hokejovou značkou, na stavbu by mohli přispět nejen sportovní fanoušci. „Bude to stavba, která padesát kilometrů okolo není,“ prohlásil Beke a dodal: „Pokud budujeme města a ne vesnice, musíme budovat centra regionů a tyto stavby do nich patří.“ Vedení města se netají tím, že se jedná o největší projekt v novodobé historii.