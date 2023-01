Růst cen netěší Karla Novotného. „Doteď jsem nemusel nějak moc řešit, za co kolik platím. Jelikož ale v poslední době zdražuje úplně všechno, začínám si více všímat, kolik co stojí. Jestli se k tomu nově přidá i cena za vodu, tak nebudu příliš nadšený. Nějak to ale zvládnu. Nebudu holt už tolik utrácet a naopak se navzdory zdražování pokusím nějakou korunu navíc ušetřit,“ popsal své úvahy muž z Třebíče.