S informací o zdražení vodného a stočného přišel portál Občasník. Podle jejich informací mohou lidí na Jihlavsku očekávat třicetiprocentní nárůst. Podle tajemníka Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Miloslava Šmída to však tak horké nebude. „Konkrétní míra zdražení je nyní předmětem propočtů. Je to v jednání. Výraznější nárůst tam určitě bude, ale třetina je moc. Věřím, že tak výrazně to nahoru nevyskočí,“ uvedl Šmíd.