Na rozdíl od jiných ale v Třebíči nijak nehodlají omezovat služby či návštěvní hodiny. „Žádná omezení neplánujeme. Řeknu to zcela otevřeně – podle mě by to byla cesta do pekel. Služby musí fungovat už proto, že by pak také lidi mohli přestat chodit úplně. Na Laguně provozujeme i plaveckou školu a maminky se ujišťovaly, jestli nehodláme snižovat teplotu vody. Pak by k nám prý děti přestaly posílat. Ubezpečili jsme je, že se nemusejí bát,“ vysvětlil ředitel Laguny Jiří Novák.

Žďár nad Sázavou ve svém Relaxačním centru přistoupil k úpravě nejen ceny, ale i provozní doby. Vstupné se tam zvýší podobně jako v Třebíči. Tedy alespoň dospělému, který za 135 minut nově zaplatí také dvě stovky. Rodinný vstup vyjde na 520 korun. Brány Relaxačního centra se však budou zavírat už v osm večer, dosud to bylo čtvrt hodiny před devátou. Také atrakce budou mít kratší provozní dobu. „Teploty vody a vzduchu ale zůstávají stejné. Stále jsme v normě, která nařizuje 26 až 28 °C,“ dodal Vladimír Kovařík, ředitel organizace Sportis, která centrum provozuje.

Jihlavský Vodní ráj poskytl informace o vstupném na pětasedmdesát minut. I to se navýší. Dospělý místo stávajících 140 korun zaplatí 155 korun, rodinné vstupné stoupne ze 390 korun na 430 korun. Také v Jihlavě přemýšlejí o možném omezení atrakcí. „Nabízí se například líný kanál, který se nachází mimo krytou část a ohřev vody v něm je energeticky velmi náročný. Další možností je zkrácení otevírací doby Vodního ráje, ale tady narážíme na naplnění fondu pracovní doby pro zaměstnance. Momentálně se také propočítává, jaké budou skutečné ekonomické úspory a co by se omezit vyplatilo. Každopádně k nějakým změnám od 1. ledna dojde,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

V Pelhřimově a Havlíčkově Brodě zatím k navyšování cen ani omezení atrakcí či provozní doby nepřikročili. Jednatel Pelhřimovské sportovní Martin Mareš i ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod Václav Lacina to ale do budoucna nevyloučili.

Změny cen vstupného do plaveckých areálů na Vysočině od 1. ledna 2023



Jihlava, Vodní Ráj (75 minut)

Dospělý host – nově 155 korun, nyní 140 korun.

Dva dospělí až se třemi dětmi – nově 430 korun, nyní 390 korun.



Třebíč, Aquapark Laguna (120 minut; plavání + aquapark)

Dospělý host – nově 200 korun, nyní 170 korun.

Dva dospělí až se třemi dětmi – nově 630 korun, nyní 470 korun.



Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum (135 minut; bazén s atrakcemi)

Dospělý host – nově 200 korun, nyní 180 korun.

Dva dospělí až se třemi dětmi – nově 520 korun, nyní 480 korun.



Havlíčkův Brod a Pelhřimov zatím zvýšení vstupného neplánují.