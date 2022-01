Návštěvnost 55 813 lidí je vůbec nejnižší, kolik v největším aquaparku na Vysočině za jednadvacet let provozu zaznamenali.

Z náhradníka radním? Fórum Jihlava nominuje Jiřího Antonů

„Celý Vodní ráj byl uzavřen od 1. ledna do 4. června. Krytá část se otevírala pro veřejnost od 4. června a venkovní část od 14. června,“ ohlédl se za loňským rokem Málek a připomněl, že v běžném režimu bývá venkovní část otevřena už poslední víkend v květnu.

Návštěvnost Vodní ráj:



2019 – krytá část – 126 764 lidí, venkovní část – 37 390 lidí



2020 – krytá část – 67 645 lidí, venkovní část – 29 142 lidí



2021 – krytá část – 37 221 lidí, venkovní část – 18 592 lidí

Dalším zásahem do provozu Vodního ráje pak byl požár sauny a přilehlých prostor, ke kterému došlo 2. srpna. „Následně byl opět celý Vodní ráj uzavřen od 2. srpna do 6. srpna,“ pokrčil rameny Málek s tím, že sauna a vodní pára v kryté části byla mimo provoz až do 22. prosince.

Covid, požár a ne příliš dobré počasí v létě se nakonec podepsaly na návštěvnosti. „V krytém areálu si zaplavalo 37 221 lidí. Do letního venkovního areálu si zaplatilo vstup 18 592 návštěvníků,“ rozebral čísla mluvčí.

Lepší situace byla v bazénu Evžena Rošického, který také provozují SMJ. „Za loňský rok navštívilo plavecký bazén celkem 37 657 osob. Z toho 8 174 lidí se přišlo vykoupat z řad veřejnosti. Potírnu v sauně navštívilo 6 175 lidí,“ uzavřel Málek.

Návštěvnost bazén E. Rošického:

2019 – 98 231 lidí, sauna – 12 485 lidí

2020 – 35 202 lidí, sauna – 6 175 lidí

2021 – 37 657 lidí, sauna – 6 175 lidí

Zdroj: SMJ