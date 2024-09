Jedná se o splněné přání tisíců lidí. „Změnily se návyky návštěvníků, už nechtějí jen pasivně relaxovat, ale v případě rodiny jdou děti na atrakce nebo do dětského bazénu, matka do vířivky, ale otec by si chtěl zaplavat,“ popsal častý scénář Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které aquapark provozují.

Dělníci se dali do práce loni v listopadu a pracovali i přes zimu. Stavba bazénu přitom měla netradiční, nicméně z hlediska logistiky jediný realizovatelný postup. „Stavbaři napřed osadili nerezovou konstrukci bazénu do obvodové železobetonové vany a technologie a teprve poté budou uzavírat obálku budovy,“ popsal Radim Mana, mluvčí Skupiny Metrostav, která se na stavbě podílí.

Jinak to udělat nešlo. „Pokud bychom napřed udělali střechu, neměli bychom kudy dostat dovnitř nerezovou konstrukci, a to navzdory tomu, že se skládá z několika segmentů, které jsme svařovali až na místě,“ vysvětlil Vojtěch Pola, vedoucí projektu z Metrostavu DIZ.

Kvůli stavbě plaveckého bazénu za pětatřicet milionů je minulostí vyplouvací bazén, který byl součástí Vodního ráje od samého začátku v roce 2001. „Návštěvníci Vodního ráje mohli i v zimních měsících vyplavat ven a ve vodě o teplotě 27 stupňů mít kolem sebe sníh, mělo to svojí romantiku,“ vzpomněl Málek.