/VIDEO/ Koupání venku lidi lákalo. Třiadvacátou letní sezonu zahájil o víkendu jihlavský sportovně relaxační areál Vodní ráj. I přes relativně chladné počasí si cestu do největšího aquaparku na Vysočině našly stovky lidí.

Vodní ráj letos otevřel venkovní areál až na konci června, hned první víkend přišly i přes chladnější počasí stovky lidí. | Video: Deník/Martin Singr

V sobotu ukazovala rtuť teploměru hodnoty pod dvacet stupňů Celsia a nechyběly ani dešťové přeháňky, a to k vodě nikoho příliš nelákalo. Nedělních čtyřiadvacet stupňů bylo ke koupání už vhodnější. „Voda je trošku studená, ale je to paráda,“ zhodnotil koupání ve Vodním ráji Roman Procházka z Batelova, který v létě plánuje chodit alespoň jednou za týden. „Těšil jsem se sem, voda mi přijde teplá dost, jen na tobogánu mi to moc nejezdí,“ doplnil jeho kamarád Lukáš Polák.

Provozovatelé jihlavského aquaparku letos zdražili vstupné, a to o deset procent. Dospělí tak za celý den zaplatí sto sedmdesát korun, děti do 140 centimetrů rovnou stovku. „Máme připravené i zvýhodněné vstupné. To se bude týkat časových slev, našich abonentů, větších skupin a podobně,“ připomněl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Letošní sezona venkovní části Vodního ráje začala o trochu později než bývá zvykem, kvůli nepříznivému počasí se totiž protáhly opravy. Nejzásadnější změnou je nové dno v rekreačním bazénu či opravy v šatnách. Čtyři bazény a rozlehlé trávníky už jsou stoprocentně připravené na návštěvníky. V jednu chvíli jich může přijít až 2400 ven plus 240 do vnitřní části. Ta zůstává v létě v provozu a rozhodně nezeje prázdnotou.