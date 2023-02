Vylepšení by uvítali i návštěvníci. Někteří otevřeně přiznávají, že se jezdí koupat raději jinam. Nejčastěji zmiňují druhé největší město na Vysočině. „Třebíč a Laguna, to je pro děti top. A ve Žďáru Relax centrum taky super,“ uvedl například Karel Lampička.

Služby města Jihlavy přitom těší, že se i přes nelehkou dobu daří držet Vodní ráj otevřený a lidé do něj chodí. Lákají je i atrakce, které od půlky ledna fungují opět jako v době před zavedením úsporných opatření. Ke snižování teploty vzduchu nebo vody v tomto aquaparku nemuseli přistoupit ani v dobách největších úspor.

Návštěvnost Vodního ráje v Jihlavě roste, čísla z roku 2019 jsou ale nedostižná

V lednu přišlo navzdory zvýšení vstupného téměř 11 tisíc lidí. To bylo o osmnáct procent více než loni. „Největší lednová návštěvnost byla v roce 2002, a to 16 541 osob, nejmenší v roce 2017 – 8 620 osob,“ dodal pro porovnání Málek s tím, že průměrná měsíční návštěvnost kryté části jihlavského aquaparku je 11 214 osob. „Celková návštěvnost kryté i venkovní části Vodního ráje za dvaadvacet let provozu je bez dvou set tisíc téměř 4 miliony návštěvníků,“ uzavřel Málek.