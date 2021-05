Bazény v kryté části jsou napuštěné jen proto, že se jedná o železobetonovou konstrukci s keramickým obkladem. „Kdyby byla betonová vana delší dobu vypuštěná, může dojít k poškození a pak by protékala,“ vysvětluje Miroslav Veselý s tím, že voda se aktuálně neohřívá, jen se občas protočí. V provozu je jedno čerpadlo.

I když je v budově Miroslav Veselý sám, neztrácí racionální pohled na věc. „Vodní ráj slouží k rekreaci, ta se dá oželet. Ale zavřené bazény, to je průšvih. Jeden ročník dětí nebude umět plavat,“ děsí ho. Vodní ráj je k poslednímu dubnovému dni nepřetržitě zavřený už 134 dní. „Ale to máme zavřeno podruhé, loni jsme zavřeli už na jaře, celkem bylo zavřeno 118 dnů z důvodu nařízení vlády,“ dodává Málek s tím, že loni veřejnost přišla mimo jiné o oslavy dvaceti let aquaparku. Prostě se nedalo nic plánovat. Ztráty na tržbách pak spojené s covidem jsou vyčísleny na dvanáct milionů. A každým dnem rostou.

Zatímco třeba pro zoologickou zahradu začíná na jaře návštěvnická sezóna, ve Vodním ráji mají celoroční provoz a návštěvnost je kryté části je rozložená poměrně rovnoměrně. „Zajímavé bývají leden a únor a potom jarní prázdniny, o to všechno jsme letos přišli,“ krčí rameny mluvčí. Jak však v bazénu už loni vypozorovali, lidé v době koronavirové mají koupání menší zájem. Možná jsou to obavy z viru, možná je obtěžují hygienická opatření.

Areál bude připravený

Na otevření se ale řada lidí těší. Vodní ráj udělal před pár dny na svém facebooku tipovací soutěž. Kdo z fanoušků správně odhadne, kdy se opět otevřou brány aquaparku, dostane rodinnou vstupenku na dvě hodiny zdarma. Řada lidí odhadovala prvního června. Ve Vodním ráji tak optimističtí nejsou. „Jsou uvolňovací balíčky a my jsme v pátém, předposledním. Musí klesnout počet nakažených pod padesát na sto tisíc obyvatel. Jihlava má nyní nějakých 180 na padesát tisíc,“ smutní Miroslav Veselý. „Prvního června to možná bude, otázka je rok,“ reaguje v nadsázce Martin Málek.

Přesto bude venkovní areál připravený. Příští týden přijdou dělníci, aby po zimě opravili, co je třeba a pak se začne napouštět voda. Také je potřeba upravit travnaté plochy a pokud možno vyhnat dva zajíce, kterým se ve venkovním areálu během zimy zalíbilo. „Budeme pak připraveni otevřít v podstatě hned,“ podotýká Málek k venkovní části. Krytý bazén bude ještě před otevřením čekat technologická odstávka, která se jindy provádí v září.

I když je situace ve Vodním ráji neveselá, zaměstnanci jsou doma a z dotačních titulu Antivirus A dostávají sto procent platu, ani náklady na udržování bazénů nejsou astronomické.

Největší problém byli popeláři

Služby města Jihlavy řešili velké potíže spojené s koronavirovou krizí jinde. „Popeláři svého času parkovali auta všude možně, jenom ne na firmě, posádky se nabíraly na svozových trasách, eliminovalo se setkávání. I tak nás to zasáhlo,“ vypráví Málek a pokračuje: „Tam to byl největší problém, protože přestat svážet odpad prostě nejde.“

Svízelná byla i situace u údržby místních komunikací. „Zrovna v lednu, kdy bylo potřeba dělat zimní údržbu, nám šla do karantény nebo lehla s covidem skoro polovina lidí,“ prozrazuje Málek.

Známá byla i situace v krematoriu. „Tam byl v jednu chvíli jeden stálý zaměstnanec, kterému pomáhal vedoucí divize. Potom jsme tam stáhli ještě dva lidi z firmy, kteří tam pracovali v minulosti. Týden jsme to tam s vypětím sil drželi a pak se začali pracovníci vracet. Tři z šesti divizí Služeb města Jihlavy koronavirus zasáhl a zrovna ty stěžejní,“ uzavírá Málek.