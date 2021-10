Z toho nejvíc voličů přišlo v Třebíči, v Pelhřimově volil za celý den jeden člověk. Podle krajského úřadu výsledky kopírují covidovou situaci v kraji. „Vysočina je v nárůstu nově covid pozitivních na chvostu pomyslného žebříčku. Například Pelřimov, tam je velmi málo lidí pozitivních,“ komentovala výsledek mluvčí kraje Eva Neuwirthová.Volební účast během dopoledne na Vysočině dala hygienikům za pravdu.

Zhruba hodinu po zahájení voleb nebyla situaci v Kraji Vysočina nijak růžová. Voliči si dali na čas. „V Havlíčkově Brodě ani v Pelhřimově nepřišel nikdo. V Jihlavě přišlo hned po osmé volit šest lidí, v Třebíči jeden a ve Žďáru nad Sázavou jen jeden člověk,“ informoval po deváté ráno Radim Hošek z tiskového oddělení Kraje Vysočina.Ve srovnání s loňským rokem na stanovištích nebyli vojáci, ale jen volební komise jmenovaná krajským úřadem.Volební stanoviště pro hlasování z auta pro lidi covid pozitivní a v karanténě se otevřela ve středu 6. října od 8 do 17 hodin ve všech pěti okresních městech.

Například v Havlíčkově Brodě se volební stanoviště utábořilo na parkovišti na Chotěbořské ulici. Komise byla tříčlenná, jako zázemí sloužil horkým vzduchem vyhřívaný stan. „Volby v takových podmínkách zažívám již podruhé. Loni to bylo do senátu. Budeme tu čekat až do 17 hodin. Díky pomoci vojáků a jejich technickému zázemí se to zvládnout i v tak špatném počasí,“ poznamenal za vedení volební komise Daniel Trtík.

Podle jeho informací mělo na volební stanoviště přijet nebo přijít asi 20 lidí. „Myslím, že tolik jich určitě nepřijde. Když jich bude deset, budeme rádi. Během celého dopoledne se objevili jen dva lidé. Muž a žena ve středním věku,“ upřesnil.Loni Daniel Trtík byl na stejném stanovišti jen o několik metrů dál. Tehdy, jak upřesnil, nepršelo, ale bylo všude bahno. Volit přišlo asi jen patnáct lidí za celý den.Daniel Trtík následně popsal, jak volby pro lidi v karanténě probíhají. „Volič přijde nebo přijede. Zastavíme ho, zkontrolujeme doklady a jestli se skutečně jedná o člověka v izolaci. Když to nemůže nijak prokázat, podepíše nám čestné prohlášení,“ upřesnil.

Jak dodal, volební stanoviště slouží jen pro lidi v karanténě. Kdyby sem přišel někdo s tím, že v karanténě není, ale volby o víkendu nestihne, k urně nemůže. Ani odpoledne to nevypadalo že voliči v karanténě nějak výrazně zamíchají volební karty. Podle Radima Hoška přišlo ve Žďáru volit za půl dne deset lidí, v Jihlavě šest, V Brodě tři. V Pelhřimově jeden. Největší úspěch měla komise v Třebíči, tam přišlo za půl dne 13 lidí. Konečné výsledky oznámil kraj v 17 hodin.

„Už podruhé mohli voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid hlasovat ve volbách na takzvaných drive-in stanovištích. Podle krajské statistiky ve středu 6. října od 8 do 17 hodin využilo této možnosti 87 lidí. Nejvíce voličů hlasovalo v letošních parlamentních volbách z auta v okrese Třebíč,“ informovala mluvčí kraje Eva Neuwirthová. Naopak nejnižší číslo hlásí stanoviště v okrese Pelhřimov, kde volila pouze jedna osoba.Vůbec poprvé měli voliči možnost hlasovat z automobilu na podzim 2020 při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v obvodech 15 Pelhřimov a 51 Žďár nad Sázavou. Drive-in volby tehdy využilo 259 lidí, dalších 50 voličů odevzdalo hlas ve 2. kole senátních voleb.