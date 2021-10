Slušná byla letos i volební účast, ta se v průběžných výsledcích dlouho pohybovala nad sedmdesáti procenty, avšak i 68,9ě procent je podstatně více než v roce 2017, tehdy to bylo zhruba o pět procent méně.

Nad pěti procenty potřebnými pro mandát poslance byla celorepublikově jen SPD s lídrem Radkem Kotenem. Třebaže ČSSD vedená Jiřím Běhounkem a Přísaha s jedničkou Karolínou Kubiskovou na Vysočině pět procent překročily, v republice se jim to nepodařilo a poslance tak mít nebudou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.