Třebaže před třemi lety místní obyvatelé haly za obcí odmítli, tentokrát všichni oslovení hlasovali, že sklad chtějí. A nebo odmítají odpovědět. „Jak jsem hlasoval? No samozřejmě, že dobře,“ odpovídá jeden z místních chlapíků a i přes roušku je poznat, že se šibalsky usmívá.

„Nechci,“ zakřičí pak jeden ze seniorů rázně. Následně mi vysvětlí, že by to byla stavba na orné půdě, zářez do krajiny jako v případě Aventinu v Jihlavě a takových staveb je všude spousta.

Není vlastně jediný, kdo není vyloženě pro. „Nejsem občanem, hlasoval jsem na voličský průkaz a tak jsem o referendu hlasovat nemohl,“ odpovídá Josef Monták. „Moc jsem o tom nepřemýšlel, nechtěl jsem se dostat do sporu se sousedy. Nemám na to názor, ale myslím, že už to bylo rozhodnuté,“ odpovídá na dotaz, co by zakřížkoval, kdyby mohl.

Řada lidí přitom hlasovala přesně opačně. „Já jsem pro, aby to tu bylo. Stejně jsem hlasoval i před třemi lety,“ odpovídá pan Miroslav. „Hlasovala jsem pro výstavbu logistického centra. Myslím si, že je to ve prospěch obce. Ať už finanční injekce, rozvoj obce, pomoc občanům a spolkům,“ vysvětluje Veronika Nosková. I ona hlasovala stejně jako před třemi lety. „Já jsem pro, do důchodu mám daleko. Automobilka může skončit, ale potraviny budou lidi potřebovat pořád,“ odpovídá další obyvatelka.

Velký zájem, kdy odpoledne stála fronta po schodech a až ven před obecní úřad, se projevuje ne volební účasti. „Zběžně jsme se dívali, že asi čtyřicet procent už odvolilo,“ odhaduje v sedm večer Františka Ryšavá. Uznává ale, že fronta byla i proto, že hlasování do referenda celý proces prodlužuje. Lidé musí udělat o křížek navíc, někteří si i text přečtou, zalepit obálku a hodit jí do urny.

Jak to všechno dopadne je zatím ve hvězdách. „Vůbec se neodvažuji odhadnout, ale předpokládám, že lidé moc názor nemění,“ uzavírá zapisovatelka komise s tím, že v sobotu kolem páté, šesté hodiny večerní by mohly být na webu obce výsledky referenda.