/KOMENTÁŘ/ Sliby se slibují a dál… Politici neplní své sliby, zlobily se tu nedávno na stránkách Deníku před volbami ženy z Vysočiny. Politici nemyslí na sociální služby. Vysočině chybějí zubaři. Na vesnicích vázne dopravní obslužnost. Volič není partner, stěžuje si ředitelka kulturního domu v Chotěboři. A on někdy byl?

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Sportovkyni z Hvězdonic vadí, že politici rádi zapomínají, díky komu ve funkci jsou. To je ale realita, už od starého Říma. Pro většinu politiků má volič cenu pouze jednoho hlasu, který občas hodí do urny. Pak už potopa. Takže nám „obyčejným“ nezbývá, než svou existenci „vyvoleným“ stále připomínat. Politika je zvláštní řemeslo, stejně jako umění Davida Copperfielda. Žije z iluzí a snů. Čest výjimkám, ale většina lidí vstupuje do politiky s vidinou zlepšit svou prestiž a životní úroveň. Sliby sem neodmyslitelně patří.