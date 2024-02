Vysokorychlostní trať, která urychlí cestování vlakem mezi Prahou a Brnem, bude mít značný význam i pro Vysočinu. V Jihlavě-Pávově vznikne nový terminál a trať, po které pojedou vlaky až na městské vlakové nádraží v Jihlavě. Stát nyní hledá projektanta na celý úsek trati od Světlé nad Sázavou až po Velkou Bíteš, včetně terminálu u Jihlavy.

Plán vysokorychlostní železniční tratě, která povede přes Vysočinu. Zdroj: poskytla Správa železnic

Příprava na stavbu vysokorychlostní tratě, která povede přes Vysočinu, je v další fázi. Správa železnic vypsala veřejnou soutěž na projektanta tratě mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší. Její součástí je i nový terminál v Jihlavě-Pávově a modernizace tratě z Velkého Meziříčí do Křižanova.

Podle Správy železnic odevzdali aktuálně architekti soutěžní návrhy na podobu terminálu v Jihlavě-Pávově. Hodnoticí komise zasedne ještě v únoru.

Zdroj: Youtube

V Jihlavě-Pávově vznikne zcela nový terminál a sjezd do centra města. Některé vlaky tak pojedou po nové trati podél dálničního silničního přivaděče až na jihlavské městské vlakové nádraží. To čeká přestavba. V budoucnu by tak podle plánů mohly být vlaky z Jihlavy v Praze za 50 minut a v Brně ještě o deset minut rychleji.