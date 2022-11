Uzavírka silnice u zámku trvala přesně týden, od 14. listopadu do neděle 20. listopadu. Dělníci museli vybagrovat dlažební kostky i podklad, pak položit první cementovou vrstvu a na ni dvě vrstvy asfaltu. Stavební technika i pozornost dělníků se nyní přesunula na most přes řeku Jihlavu. Následně budou pokračovat směrem k centru městyse, kde je čeká ještě most přes Kozlovský potok.