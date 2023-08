Ve stánku Na ostrůvku nedaleko Vodního ráje si můžete poručit vanilkovou a melounovou. „Všichni mají rádi červené zmrzliny, k tomu máme stabilně vanilkovou,“ vysvětluje Pavel Barák. Vedle malinové, jahodové nebo zrovna melounové měli v nabídce už i granátové jablko. Setkávají se tak s tím, že zákazníci některou z více než dvaceti nabízených příchutí ani neznají. „Musíme jim vysvětlit, jak to chutná. Třeba když máme maracuju, tak říkáme, že je to taková exotická broskev,“ popisuje sympatický majitel stánku.

Na zmrzlinu přichází také Erika Paštěková, která v létě hodně cestovala, navštívila pět zemí a má tak srovnání i co se týká zmrzlin u nás a v zahraničí. Třeba ve Švýcarsku jí prý moc nechutnala. Ta v Jihlavě je ale něco jiného. „Je výborná, krásně lehká a osvěžující v těchto vedrech,“ hodnotí právě natočenou melounovou. Stejný názor má i řada dalších Jihlavanů, kterých jsme se ptali na tu nejlepší zmrzlinu na Jihlavsku.

Manželé Barákovi mají stánek se zmrzlinou už dvanáct let. „Byla by ostuda, kdybychom tu zmrzlinu neměli po tolika letech fakt kvalitní a dobrou,“ hodnotí majitel a pokračuje: „Je pravidlo, že dobrý zmrzlinář se pozná podle vanilkové. Když má dobrou vanilkovou, tak má dobré všechny zmrzliny. Vanilkovou nám zákazníci chválí a ovocné, když se jim trefíme do chutě, tak taky.“ Sám jsem zkusil míchanou, tedy vanilkovou s melounovou, a vynikající byly obě.

Zatímco jsem si vychutnával zmrzlinu, majitel stánku vyprávěl, jaká je výroba zmrzliny alchymie. Obě příchutě musí mít stejnou konzistenci, aby byly obě příchutě opravdu půl napůl. Pracuje se se sladkostí i teplotou. „Máme italské suroviny, skládanou zmrzlinu, kde si můžeme ingredience dávkovat,“ vysvětluje Pavel Barák. Zároveň musí být namražená tak akorát. Ve stánku kousek od Obchodního centra Patrol jsou také dostatečně rychlí, aby se netvořily fronty.

Vše přitom zvládají manželé Barákovi ve dvou. „Na některých stáncích pracují brigádníci, ale my to tady nechceme nechávat někomu, komu na tom nezáleží tolik jako nám. Zakládáme si na hygieně a provedení zmrzliny. Jsme jedni z mála, kteří si to dělají od začátku až do konce sami,“ ví Pavel Barák.

Za zmíněných dvanáct let se přitom ve zmrzlinovém stánku Na ostrůvku ledacos změnilo. Nejdříve tam ani nebyla přípojka vody, zmrzlináři si tak nosily kanystry a zmrzlinu dělali ze sypké směsi. „Ani stroje nestály za moc. Na malý provoz to bylo dobrý, ale přibývali zákazníci a už to nestačilo,“ říká majitel.

Co se počtu zákazníků týká, projevuje se konkurence. „Před těmi dvanácti lety byly čtyři, pět zmrzlinových stánků. Dneska to ani nedokážu odhadnout, ale těch stánků je moc a nejen v Jihlavě,“ hodnotí Pavel Barák. Ve stánku Na ostrůvku si lidé mohou dát i ledovou tříšť, kávu se zmrzlinou nebo zmrzlinové pohárky s topingem. Točená zmrzlina je pak v pěti velikostech – kočárková, malá, střední, velká a maxi.

Manželé Barákovi dělají zmrzlinu už 12 let, podívejte se na video:

S cenou museli ve stánku Na ostrůvku jít nahoru, zákazníci to ale chápou a nemají s tím dle Pavla Baráka problém. Někteří chodí ke stánku i na základě informací o aktuální nabídce ze sociálních sítí. „Někdo se řídí facebookem, někdo sem zrovna přijede a všimne si nás, tak přijde na zmrzlinu, vedle je Vodní ráj, je tu cyklostezka, dá se sem sjet, i z lokality Českého mlýna je to sem kousek,“ uzavírá Pavel Barák. A kdo přijde na zmrzlinu, jistě nelituje.