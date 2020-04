Vtipálci a karanténa? Vysočina se baví u Titanicu, pošťáky si dobírá Rambo

Co chce udělat Barney ze známého seriálu Jak jsem poznal vaši matku, když zjistí, že letos možná nebudou hody? A co se stane, když si vydezinfikujete roušku v toluenu? Lidé na Vysočině se v době karantény baví na sociálních sítích. Reagují i na vládní podporu prodloužení nouzového stavu až do 11. května. Deník Rovnost přináší další galerii vtipných obrázků a videí, které se za poslední týden na internetu objevily.

Video, kterým se v posledních dnech baví lidé na sociálních sítích. | Video: Facebook

Některá vtipná videa nebo fotografie mohou být také poučná. Například i Homer Simpson vzkazuje s rouškou na obličeji, aby raději zůstali doma. Někteří zase poradí, jak si naplánovat dovolenou v bytě 2+1. Rouška, rouška, ta mně trhá ouška… Přezpívaná písnička Jožín z Bažin alias Korona song. Možete pálit špiritus. Strýc Libor ze Staré Břeclavi znovu na scéně.

Autor: Redakce