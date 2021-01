„Anekdoty na koronavirus? Proč ne? Dostal jsem jich spousty a sám jsem některé také přeposlal. Každý národ má nástroje, které mu pomáhají v těžkých dobách. U nás jsou to anekdoty a třeba i Jára Cimrman. Mimochodem věřím, že ten covid popsal už dávno," rozesmál se Pavel Jenerál, vedoucí lékař chirurgické jednotky intenzivní péče v Novém Městě na Moravě.

Terčem nejnovějších „očkovacích" vtipů je především premiér a ministr zdravotnictví. A taky sami očkovaní. „Já jsem mejlem dostala jeden skvělý vtip od známé, mám ho uložený v mobilu. Počkejte, přečtu vám ho," řekla Blanka Vystrčilová ze Žďáru nad Sázavou a pustila se do čtení.

Vakcínu do piva?

„Přeposílám info o ockovani z prvni ruky: už i u nás se začalo očkovat proti koroně. Já byla dnes a musím vám říct, že nemusíte mít vůbec strach. Už to mám za sebou a cítím se skvěle. A je to fakt pravda, co se vykládá. Pod kůži vám bude zaveden malý čip. Já osobně teď chytám přes padesát televizních programů a osmdesát rádiových stanic. Když pohybuji hlavou nahoru a dolů, tak si nastavuji hlasitost. Pokud otáčím hlavou doleva nebo doprava přepínám si programy. Po druhém očkování je prý možné chytat programy dokonce i v HD kvalitě. Vybraní pojištěnci dostanou ke druhému očkování 3D brýle zdarma," dočetla.

„Já zase slyšel, že kdyby dali tu vakcínu do piva a otevřeli hospody, tak bude celý národ proočkovaný za pár dní. To mě pobavilo," přidal se další žďárský obyvatel Jaroslav Sedláček.

Vtipy se rychlostí blesku šíří především na soociálních sítích. „K nám Čechům prostě anekdoty neodmyslitelně patří. Ale pozor! Jsou lidé, kteří anekdoty vymýšlí, šíří a chovají se zodpovědně. Na druhé straně je spousta těch, kteří pro legraci smysl nemají. Ti zase třeba pořádají demonstrace. Takže za mě anekdoty na koronavirus jednoznačně ano, ale s rouškami a plnou zodpovědností," připomenul Pavel Jenerál.