Často je to vybitá baterka. V takovém případě totiž nehraje žádnou roli, že je v ulici už dva týdny předem upozornění s datem čištění. To se prostě nedá očekávat, tím spíš u ne úplně starých aut. „Ale že se jim vybije zrovna dneska, to je opravdu náhoda,“ komentuje situaci s nadhledem ředitel strážníků Jan Franc. Ve středu ráno osobně sleduje situaci na největším jihlavském sídlišti, na Březinkách.

Tou dobou už za sebou mají strážníci i jeden opravdu kuriózní případ. „Majitel auta byl cizinec, auto ale bylo na českých značkách. Majitel měl bydlet na ubytovně, ale dočasně je v podnájmu tady na sídlišti. Neměl u sebe ani korunu, tak nebylo jiné řešení než odtah,“ krčí rameny Franc.

Častá je také výmluva, že majitel auta zaspal a proto nestihl odjet před sedmou hodinou ranní. „My přitom víme, že ti lidé za oknem sledují, jak tu kolem auta chodíme a pořád nevěří tomu, že je odtáhneme. Až když přijede odtahovka, tak rychle běží dolů,“ popisuje Frenc.

Ti nejrychlejší zaplatí „jen“ blokovou pokutu. Za naložený a vzápětí složený vůz dá jeho majitel dvanáct stovek. Odtah potom vyjde na tři tisíce plus šedesát korun za každý den parkování na odstavném parkovišti. „Po době nezbytně nutné pak auto vracíme zpět na místo, za další tři tisíce,“ upozorňuje Vladimír Hruška, který za čištění ulic na magistrátu zodpovídá.

Fakt, že se na parkovišti smí do sedmi hodin ráno beztrestně parkovat, mnozí řidiči zneužívají. „My nikdy nezačínáme odtahovat hned minutu po sedmé, dáváme lidem ještě nějaký čas odjet. Pak se ale stává, že člověk přijde v půl osmé a rozčiluje se, že je to jen půl hodiny,“ říká Frenc. Zlobí se i za pokutu. O případech, kdy už nemají před domem auto, ani nemluvě.

Další problém pak nastává vždy kolem poledne, když lidé vidí uklizené ulice a chtějí si už zajet na parkovací místo. „V rámci čištění ulic obnovujeme také značení a zrovna dneska musíme čekat, až přestane mrznout. Začneme až kolem jedenácté a to už mohou přijíždět lidé, co tu bydlí,“ vysvětloval kolem osmé hodiny ranní Vladimír Hruška. „To je klasika, projede kropicí vůz a lidé si myslí, že je uklizeno. Těžko se jim vysvětluje, že to tak rychle nejde,“ přidává svou zkušenost vedle stojící strážník.

Nedá se ale říct, že by všichni řidiči byli neurvalí, s většinou se dá domluvit. Mít čistě ulice je ostatně v jejich vlastním zájmu. Zákaz parkování platí přitom do dvou hodin, tak se většinou všichni zainteresovaní snaží tento čas stihnout. A co když se to nepovede? „Pokyny policistů jsou nadřazené dopravnímu značení,“ vysvětluje Jan Frenc.

Jsou i takoví, kteří značky řešit nemusí. „Auto nemám, využívám MHD. A moc se mi líbí vidět jednou za rok sídliště bez aut. Užívám si ten pohled,“ usmála se Jiřina Doležalová venčící za prosluněného a mrazivého rána svého psa nedaleko od lesoparku Heulos.

Za prvních pět dní letošního blokového čištění ulic už odtahovky z ulic odvezly devětašedesát aut. Ve středu jich bylo šest, což je sice méně než předchozí dny, ale i to je dost. „Na sídlištích to bývá více. Až budeme čistit ulice u rodinných domů, tak ten počet výrazně klesne,“ komentuje stav Vladimír Hruška. Jak dodává, lidé jsou přeci jen letos zodpovědnější než dříve a není třeba odtahovat tolik aut jako dříve.