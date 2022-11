Je štěstí, že jsem tentokrát vyrazil s dostatečným časovým předstihem. Od psychiatrické nemocnice až k Cityparku totiž delší dobu stojím v koloně než jedu, tedy popojíždím. Myšlenky na parkování na náměstí mě záhy opustily a mířím do podzemních garáží v nákupním centru. Ale co to? Proč mi automat nechce vydat lístek a zvednout závoru? Aha, plné parkoviště, píše se na displeji. Marně lovím v paměti, jestli jsem to už někdy zažil.

Volné parkovací místo nakonec najdu celkem rychle. Hádám, že je to i díky tomu, že pár řidičů neparkuje zrovna předpisově. Menší šok mě pak čeká před Cityparkem. Na zelenou čeká prostě dav, a vzápětí se všichni vydají směrem na náměstí. I chodník jim je úzký. A to má svatý Martin přijet až za více než hodinu.

Na náměstí to žije, z pódia se ozývá líbivá melodie, lidé se prochází mezi stánky svatomartinského jarmarku, sem tam někdo popíjí ze skleničky svatomartinské víno. Další už na chodníku podél trasy čekají na svatomartinský průvod, evidentně chtějí mít dobré místo a být v první řadě. Co na tom, že se tu svatý Martin objeví až zhruba za hodinu.

Mířím ke kinu Dukla, kde už se řadí početný zástup osob, které se záhy vydají do ulic. Mají jich prý být dvě stovky. Sem tam potkám nějakou známou tvář, je tu vážně snad celá Jihlava plus dost lidí z okolních obcí. Tři mínuty, hlásí najednou kdosi. Tady se prostě bude začínat na čas.

A pak už je to tady – jako první běží ulicí před gymnáziem mají andělíčci a křičí, že svatý Martin už jede. Za nimi jdou bubeníci, pak husy v nadživotní velikosti a potom další dobově oblečené postavy. Na začátku Palackého ulice se do průvodu připojují také andělé v nadživotní velikosti, hudebníci hrají, zpívají a také se rozsvítí desítky loučí. Fotím je tak zblízka, že cítím jejich žár a radši trochu couvnu.

Fotit průvod je pak složitější disciplína, než by se mohlo stát. Zprvu nechci lidem natáčejícím na mobily kazit záběr a snažím se průvod stíhat po chodníku, ale dostanu se do slepé uličky – přes davy se nedá dostat dál, ale ani na cestu. Musím se tedy vrátit a jakmile je to trochu možné, s kouzelnou formulkou „s dovolením“ se vlastně dostávám do průvodu. Pak už je to o něco lepší: Udělat pár snímků, přikrčený popoběhnout na jiné místo a zase fotit. A tak pořád dokola. Zpětně se tímto omlouvám všem, komu jsem vlezl do záběru. Bylo to nechtěně.

Záměrně jsem o trochu pomalejší než průvod a tak sleduji, kdo všechno v něm jde a počítám, že časem uvidím svatého Martina. A opravdu, kousek před Bránou Matky Boží dvě dívky prosí přihlížející, aby udělali širší cestu pro svatého Martina na bílém koni. Před ním i vedle něj jde několik postav s loučí. Budu se teď kolem nich pár minut pohybovat. Ve snaze udělat co nejlepší fotku je až s podivem, že mě při mé šikovnosti nikdo z nich nezapálí.

V ulici Matky Boží pak jsou také andělé, dva sedí na houpačce opravdu hodně vysoko nad hlavami lidí, dva se točí v kruzích, rovněž zavěšených ve výšce. Dokonce tam létá sníh. Co na tom, že nepadá z nebe. Sněží.

Svatý Martin přitom dál projíždí ulicemi a mezi davy hází hrsti zlaťáků. Není divu, že před náměstím musí dostat nový měšec. Podobně štědří jsou radní města. Ti také rozdávají dětem čokoládové mince tak dlouho, až mají košíky prázdné. Ve chvíli, kdy vidím pod nohama dva zlaťáky, sehnu se pro ně a hodím je do davu. Mimoděk se přitom musím usmát.

Po příjezdu na náměstí vítá svatého Martina primátor Petr Ryška. Jen co se světec a hlavně jeho kůň dostanou do bezpečí, rozsvítí nebe nad městem ohňostroj, který dlouhé minuty bouchá do zvuků hudby. Lidí hledí vzhůru, řada z nich má v ruce mobilní telefon. Na závěr zatleskají a záhy začne odbíjet šestá večerní. Program na náměstí ale ani zdaleka nekončí a tisíce lidí se dál baví. Já ale mířím z náměstí, je potřeba podělit se s čtenáři o fotky, video a také o dojmy z akce, která po dvou letech zase vylákala do ulic tisíce lidí…