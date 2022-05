Úvodem je potřeba vrátit se do historie. Jihlavský jazykový ostrov byl totiž svého času největší v českých zemích. Čím to bylo?

Váže se to na nález stříbrné rudy v polovině třináctého století. Přišli sem odborníci na dolování a zpracování rud z oblastí, kde už to fungovalo – Sasko, Bavorsko a tak dále. S nimi přicházeli další řemeslníci a jejich rodiny. Začínala se tady budovat nová Jihlava a osídlení Němci zůstávalo i v okolních vesnicích. Táhne se od tehdejšího Německého, dnes Havlíčkova, Brodu až po Stonařov.

Je zajímavé, že před druhou světovou válkou byly v Jihlavě dvě třetiny Čechů, ale během války došlo ke změně a dvoutřetinovou převahu měli Němci. Jak se to stalo? To bylo možné tak snadno změnit národnost?

Dříve německé obyvatelstvo převládalo. Od roku 1918 se datuje snaha o českou Jihlavu. První republika se snažila město počeštit. To vše se obrátilo po březnu 1939, kdy měla být Jihlava germanizována. Měla se stát vzorovým německým městem. Některé instituce musely odcházet. Týká se to středního školství nebo divadla, to odešlo do Třebíče. Za války bylo v Jihlavě jen německé. V roce 1941 přestaly v Jihlavě vycházet i poslední české noviny.

Vzorové německé město ale bylo potřeba vybudovat, nebo ne?

Ano, hned v roce 1939 byla zahájena výstavba vzorového sídliště Na Slunci. I další budovy se za války opravovaly v německém stylu. A vznikl takzvaný Hrádek v Heulosu. To byla výběrová škola Hitlerjugend. Jediná škola tohoto typu na území protektorátu, v pořadí dvanáctá a poslední na území celé Velkoněmecké říše. O významu svědčí návštěvy čelních nacistických funkcionářů. Jihlava se stala také sídlem oberlandrátu, to byly vyšší území správní celky. Na území protektorátu jich bylo jen sedm.

Válka se zpočátku vyvíjela podle plánů Adolfa Hitlera, pak se ale začala karta obracet. Bylo to znát na atmosféře ve městě?

S blížícím se koncem války jásavé slavnosti ubývaly. Takovou poslední slávou, kterou Jihlava zažila, byla oslava pětapadesátých narozenin Adolfa Hitlera v dubnu 1944 a následně hned šestadvacátého dubna slavnostní otevření elitní nacistické školy, dvanácté školy Adolfa Hitlera.

Byla ta škola něčím zvláštní, výjimečná?

Byla tam výuka jako na jiných školách, ale byl kladený důraz na fyzickou zdatnost a na výuku cizích jazyků. Měla to být elita. A v roce 1945 se to všechno stalo kořistí, při různých sportech se ta výbava používala ještě roky. Škola tam totiž působila jen do konce války. Na svou dobu to byla velice moderní budova ve starogermánském stylu. Původně k ní měly vyrůst na území dnešního Heulosu další sportoviště, ale k tomu už nedošlo. Někteří historici a badatelé následně uváděli spoustu nepravd a legend.

Jaké třeba?

Legendy praví, že stavba byla přísně střežená, že se tam nemohl dostat nikdo z Čechů. Ale jedna stará paní mi při přednášce říkala, že když se Hrádek za války budoval, její tatínek tam pracoval. Byl Čech a ona mu každý den nosila oběd.

Jak německá část obyvatelstva prožívala blížící se konec války?

Díky německému smyslu pro pořádek fungovalo zásobování ve městě až do samotného konce války. Poslední německé noviny vyšly v Jihlavě ještě šestého května. Je zajímavé, že po dobytí Brna se některé německé instituce ještě stěhovaly do Jihlavy. Ale s blížící se frontou vzrůstala všeobecná nervozita, zvláště v řadách německého obyvatelstva. Šířily se zvěsti o rabování a znásilňování z strany Rudé armády. Navíc už v té době byla Jihlava zahlcena takzvanými národními hosty. To byli obyvatelé, kteří prchali před postupující frontou.

Ještě v dubnu 1945 se tu přitom odehrála významná odbojová akce, tu bychom neměli zapomenout zmínit.

To byla destrukce železničního mostu na trati Jihlava – Brno v Heleníně, ke které došlo v noci z desátého na jedenáctého dubna. Při explozi vykolejilo několik vagonů a zahynulo tam mnoho rakouských vojáků. To byla největší odbojová akce v blízkosti Jihlavy.

Jak to potom bylo s příjezdem prvních tanků Rudé armády?

Devátého května v ranních hodinách do Jihlavy vjely první ruské tanky. K této předzvěstné koloně ruských tanků se připojili bývalý ruský legionář Filip Barták a Oldřich Novák. Ukazovali jim, kudy Němci opouštěli Jihlavu a kudy mají jet městem, byly tady zátarasy. Pak ale vyjel ze zálohy německý stíhač tanků neboli samohybné dělo a postupně zlikvidoval všechny tři tanky T-34/85. Rusové neměli čas na jakoukoliv reakci. Zahynuli také oba jihlavští občané. Celkem se ale neví, kolik ruských vojáků bylo v tancích. Udává se, že šest.

Bojovalo se i jinde?

K bojovým střetům s ustupující německou armádou docházelo i v okolí Jihlavy. Na podzim 2002 byly v lokalitě na pomezí Bedřichova a Pávova objeveny kosterní pozůstatky několika německých vojáků. Jihlavský deník o tom tehdy přinesl velice zajímavé údaje a mně se podařilo identifikovat jednoho německého generála.

Druhá světová válka 9. května 1945 skončila, co následovalo?

Pak nastalo období míru. Byla tu ale nejistota německých obyvatel, co vlastně bude dál. Hodně napověděl průjezd československých politiků, kteří se vraceli do Prahy. Nabádali místní, aby se snažili dostat co nejvíce německého obyvatelstva za hranice. Prostě je vyhnat. Pro to jiný název těžko můžeme najít. Uskutečnily se dva pochody smrti. Obecně je nejznámější ten brněnský, ale byly i takové místní.

Kdy odcházelo německé obyvatelstvo za hranice země?

První pochod smrti se týkal většinou starších a nemocných lidí. Konal se devátého června a šlo se z internačního tábora A v Heleníně. Za zvuků práskání bičů byli lidé hnáni k rakouské hranici. Přesný počet obětí nebyl zaznamenaný, německá strana uvádí až tři sta. Druhý byl jednadvacátého června, šly matky s dětmi. Tam máme přesnější údaje. Nepřežilo pětadvacet dětí od kojenců do patnácti let. Jsou pohřbeny na hřbitově ve Waldkirchenu. V tomto pochodu šla i moje maminka s ročním dítětem, které sice přežilo, ale poté zemřelo ve Vídni na následky.

Zmínil jste internační tábor, tam byli Němci po válce umístěni?

Ano, říkalo se jim i koncentrační tábory. Byly v Heleníně, Horním Kosově, Bedřichově a tak dále. Podle přeživších tam byly podmínky velice kruté: Nedostatek základních potravin, lékařské péče a tak dále. Docházelo tam k častým úmrtím a různým excesům.

Pro Němce to bylo po skončení války kruté a bylo vlastně jedno, jestli jsou viní, nebo neviní. Mám pravdu?

Pro dokreslení atmosféry ve městě: Od května do půlky června je evidováno kolem sto osmdesáti sebevražd, generačně. Dovedeme si z toho představit, jaká tady panovala atmosféra strachu. Můžeme zmínit i partyzánský soud. V tomto případě figuruje i jihlavský městský farář, páter Honsig. Všichni byli zastřeleni v lese u Rančířova, kde si vykopali hroby. Další případ byl Budínka u Dobronína. Tam šlo o osobní mstu. Na louce byla bestiálně popravena větší skupinka Němců. Avšak od jara 1946 pak už německé obyvatelstvo odjíždělo organizovaně vlaky. To se týkalo asi šestnácti tisíc osob.

Po tolika lidech muselo ve městě zůstat spousta domů včetně vybavení. Co se s tímto majetkem dělo?

Samozřejmě, ty domy byly najednou pusté a vybavené. Vše se stalo kořistí takzvaných revolučních gard, kterým se přezdívalo rabovací gardy. Ony mezi sebou víceméně soupeřily o ty nejcennější věci. Do nejluxusnějších bytů se nastěhovali prominenti, jiné musely být uvolněny pro Rudou armádu. Třeba dnešní budova Prioru, tam byl Krecl s luxusními německými byty. My tam chodili s tatínkem a já si tam připadal jak na zámku. Byly to byty plné loveckých trofejí, zbraně po stěnách, nádherné obrazy.

Jak byste poválečnou dobu shrnul?

Bilance poválečného vyúčtování s druhou nejpočetnější komunitou byla neradostná. Poválečné násilí páchané na bezbranných civilistech zůstává temnou stránkou naší nedávné minulosti. Několikamilionová komunita českých Němců musela opustit rodnou zemi a zanechala po sobě kultivovanou krajinu. Vyhnali jsme každého třetího až čtvrtého obyvatele, protože mluvil německy. Ať už byl vinen, nebo nevinen. Kolektivní a bezprecedentní lup veškerého majetku, celých chalup včetně posledních peřin je dodnes naší noční můrou.

Poznamenal tento vývoj Jihlavu jako takovou?

Takzvaným odsunem Jihlava strašně utrpěla a obávám se, že trpí dodnes. Na rozdíl od jiných českých měst nebyla kontinuita. Rok 1945 byl rokem nula. Město bylo dosídleno, ale obyvatelé, kteří přicházeli, neměli k městu vztah a tyto problémy zde přetrvávají.

Vyjadřujete se poměrně ostře proti Čechům. Je to proto, co si prožila vaše rodina?

Také jsem za to už dostal pár anonymních dopisů. Mluvit o příběhu mé maminky jsem začal hned po roce 1989, kdy se otázka českoněmeckých vztahů otevřela. Moje maminka nikdy nikomu neublížila, ale dostala se do toho soukolí. Byla jihlavská Češka, ročník jednadvacet. Na jedné ulici v meziválečném období bydleli Češi a Němci spolu. Mezi slušnými Čechy a slušnými Němci se ideologie neřešila. Tím spíš, když to byli muži a ženy a měli k sobě blízko. Maminka měla v druhé polovině třicátých let známost s chlapcem německé národnosti. Chodili spolu na zábavy, do kina. Brali se v roce 1940. Maminka tím získala Říšskoněmecké občanství, i když byla Češka. On musel do války na východní frontu, pak se jim narodil chlapec. Poslední dopis od manžela přišel mamince v únoru a březnu 1945. Dále byl nezvěstný a na konci války se maminka ze dne na den stala cizinkou ve svém rodném městě.

Nikdo nebral ohledy na to, že je vlastně Češka?

Děvčata, která si vzala Němce, se mohla manželů formálně zříct. Stačilo podepsat, že manželství bylo vynucené a maminka by okamžitě dostala zpátky české občanství a nemusela do lágru. Ona to neudělala a pak nesla následky. Bylo to nesmírně kruté.

O co konkrétně šlo?

Opatření vůči Němcům byla v Jihlavě obecně přísná. Jak byly uplatněny protižidovské zákony, tak to nyní platilo pro ně. Museli odevzdat radiopřijímače, kola. Nesměli používat městskou dopravu, v parcích sedat na lavičku nebo chodit po chodníku. Museli být označení bílou páskou. Maminka třeba šla po chodníku a najednou dostala ránu pažbou, protože si neuvědomila, že nemá nárok tam chodit. Ta atmosféra strachu a hrůzy se dá těžko popsat.

Museli odejít všichni Němci do jednoho?

Byly výjimky. Někteří byli takzvaní nepostradatelní. To byli odborníci v různých oborech. Nebo ti ze smíšených manželství, ti tu také mohli zůstat.

Jaké bylo vaše dětství? Zaznamenal jste ještě nějaké stopy po německé historii města?

Ano, jsem ročník jednapadesát a pamatuji koncem padesátých nebo v šedesátých lét obrovské množství německých tiskovin: Novin, časopisů, knížek, dokumentů, které tady po půdách zůstaly. Nebo byly ve sběrných surovinách. To byly hromady knih z německých knihoven a škol. Nacistické i apolitické knihy jako slovníky nebo encyklopedie. To vše se tam válelo v krásných vazbách.

Kdo je Vilém Wodák?



-narodil se v roce 1951 v Jihlavě, kde strávil celý život



- přes čtyřicet let je ženatý, má dva syny



- v roce 2014 byl spoluzakladatelem Spolku pro starou Jihlavu, ve kterém je nyní předsedou



- jeho zálibami jsou historie a knihy. Uvádí také faleristiku, což je pomocná věda historická zabývající se naukou o řádech a vyznamenáních



- historie je jeho celoživotním zájmem. Přičítá to tomu, že prožil dětství v historickém jádru Jihlavy