Do mateřské školy v Přibyslavi nastoupily tři ukrajinské děti. „Měly doklad, že jsou očkované, jak to žádá zákon. Jeden chlapec mladší pěti let už dochází na očkování. Takže až ho ukončí, budeme ho moci přijmout,“ řekla ředitelka Martina Maloušková.