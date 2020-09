Projížďka dlouhá sedmasedmdesát kilometrů opět povede z náměstí v Telči přes Třešť až do Jihlavy. Zájemci se tak mohou přidat do pelotonu Josefa Zimovčáka, který povede cyklisty na velocipédu. Připojit se budou moci trénovaní závodníci, ale i výletní cyklisté kdekoli po trase cesty.

„Doufám, že co do počtu účastníků, tak i do výše vybraného finančního obnosu letošní ročník ty minulé předčí, a že si to společně užijeme. Počasí je objednáno," říká s úsměvem patron projektu Josef Zimovčák.