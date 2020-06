Cestu vlakem z Jihlavy na Třebíč o víkendu zkomplikuje výluka na trati

Kdo bude potřebovat z Třebíčska o víkendu dojet vlakem do Jihlavy nebo do Brna, musí se připravit na výluku na trati 240 v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava. Ovlivní to i včasný příjezd jednotlivých vlaků do dalších stanic na trati.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta