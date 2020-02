„Super nápad. Nic se zbytečně nevyhodí a ještě to udělá radost. Předala jsem věci po dětech, také šicí stroj šel do světa. Měním za něco, co se někomu už nehodí, nebo za domácí produkty,“ řekla Kateřina Uhlířová.

V nabídce toho najdete hodně. Rybičky, koťata a morčata i ruličky od toaletního papíru. Sehnat můžete i dražší nábytek, elektrospotřebiče, oblečení nebo kosmetiku.

Lidé rádi poptávají i bodíky na akční produkty v supermarketech. Zkušenosti Anety Pechové dokazují, že směňování a darování věcí je na Vysočině stále populárnější a zájem je obrovský. Pro města na Jihlavsku už založila několik skupin. Čerpala z oblíbenosti putovní krabice, kam maminky dávaly nevyužité věci, další v řadě si mohla cokoliv vzít, přidat něco ze svého a pak poslat dál.

„Setkalo se to s úspěchem. Je krásné vidět, jak někteří začali i díky těmto skupinkám přemýšlet o ekologii a mnohdy zbytečnému odpadu, který produkujeme,“ uvedla Pechová s tím, že někdy nastane problém s osobním předáním, a proto má v plánu vytvořit místa, kde věci na své majitele počkají.

Věci z domácností často putují konkrétním lidem v nouzi. Takto pomáhá i Veronika Klásová, která založila skupinu Swap Vysočina. Tam se objevují příspěvky z celého kraje a nechybí ani pozvánky na konkrétní swapové akce. Jedna taková se koná například v sobotu 22. února v Pelhřimově, pořádá ji Hodina H.

„Já to beru i jako vlnu určité pomoci. Dcerka nabídla svoje oblečení a hledaly jsme někoho, kdo ho potřebuje. Samozřejmě jsme našly. Pořádala jsem sbírku hraček, oblečení a bot. Co mi zbylo, jsem poslala dál,“ vysvětlila Klásová. A dodala: „Myslím, že je to taková vlna. Když se zapojíte, uchvátí vás to a snažíte se nepřetrhnout ten koloběh. Začnete přemýšlet jinak. Když něco sháním, nejprve to poptám na skupince. Teprve až pak si to jdu koupit. Myslíte si, že zdánlivě nemáte co nabídnout, ale nakonec zjistíte, že ano.“