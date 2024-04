Zdroj: Deník/Martin Singr

Na začátku výrobního procesu navštěvujeme sklad základního materiálu. „Vyrobíme rám ze smrkových latí, dovnitř dáme výplň a na to nalepíme dřevotřískový plášť s úpravou. To může být barva, laminát nebo například dýha. Na začátku vypadají všechny dveře stejně, až postupně děláme výřezy v místech, kde jsou potřeba a doplňujeme například sklo či rámečky,“ vysvětluje Jakub Cvrček.

Ve výrobě je docela hlučno. Od samotného začátku jsou zde dveře označeny čárovým kódem. Budou na konkrétní „díru“ u konkrétního zákazníka. Hned na začátku, jen co dostanou výplň a povrchovou úpravu, dveře putují do čekárny. Čtyřiadvacet hodin musí tvrdnout lepidlo. To ale ničemu nevadí, do výroby pokračují ty, které čekají od včera.

Následuje drážkování a ohraňování dveří, jinými slovy se upravují ty části, které nejsou příliš vidět. Speciální stroje dělají do dřevěné desky díry pro zámky, pro panty, případně i pro sklo. To se přidává v podstatě až na konci procesu a ručně. „Všechna skla a rámečky objednáváme na konkrétní dveře, přichází s čárovým kódem pro konkrétního zákazníka. Vše potřebné se nám tu schází ve správný čas,“ říká Jakub Cvrček.

Přímo se nabízí poznámka, že se žádné sklo nesmí rozbít. Je pochopitelné, že se to občas stane. „Máme však vlastní sklárnu v Brně, kde samotné sklo nevyrábíme, ale zpracováváme a do pěti dnů ho tu máme znovu,“ popisuje výrobní ředitel. Když jsou dveře hotové, míří do distribučního centra v Jipocaru.

V Sapeli by zvládli vyrobit dveře s cenovkou pod dva tisíce korun, nechtějí ale soutěžit cenou, na první místo, jak říkají, staví kvalitu. Na druhém konci spektra jsou pak dveře pro nejnáročnější zákazníky, komplet vyjde na sto tisíc. Ve výrobním závodě v Polné už vyráběli dveře tři metry vysoké a abnormálně široké. „Vybaví se mi golfista, co chtěl mít na dveřích místo klik golfové hole, jiný zákazník natolik trval na sjednocení povrchu s podlahou, až jsme mu povrch podlahy dali na dveře přímo,“ přidává další kuriozity obchodní ředitel Marek Sedlák.

Následně se jdeme podívat do patra, kde se vyrábí „futra“. Právě zapuštěné zárubně byly v roce 1992 něco nového, co tehdy vznikající firmě umožnilo prosadit se. Název znamenající latinsky mahagon se zdál být trefou do černého. „Sapeli lidem evokovalo Itálii, dlouhou dobu nám to pomáhalo, ale pak zákazníci začali vyhledávat český původ. Proto jsme přišli se sloganem Věřím českým dveřím,“ přidává zajímavost Marek Sedlák.

Na rozdíl od dveří jsou v případě zárubní v Jihlavě na začátku desky s veškerou povrchovou úpravou, tedy i dýha nebo laminát. „Snažíme se digitálně optimalizovat pořizování desek s cílem maximálního využití efektivity v rámci jejich výroby,“ popisuje Cvrček.

Na začátku se z desky vyrobí prkna, které pak jedou po lince a postupně je čeká ohraňování, frézování a případně i polepení. „Tady je to hodně o naší přidané hodnotě, jsme schopni udělat téměř cokoliv. Z pohledu atypických zakázek je to velká digitalizovaná truhlářská dílna,“ říká Cvrček.

Na automatické lakovací lince nyní začíná přechod na ekologické, vodou ředitelné barvy, což je revoluční změna. Procházíme podél linky, kde jedou budoucí zárubně a spoustu práce dělají roboti. „Je to strašně jednoduchý proces. Máme palety s nařezanými prkénky, k tomu kupujeme balíčky s obložkami, každý jde na konkrétní zakázku a smontují se k sobě,“ líčí Cvrček. Následně pak míří zárubně a pochopitelně i dveře z Jihlavy za hranice nejen kraje, ale i republiky.