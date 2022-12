Mračna se nad výrobnou stahovala od konce léta, vzhledem k sušárnám a uzení na bukových štěpkách to v Hodicích vypadalo bledě i se známým salámem, který získal řadu ocenění. „Výrobu legendární Vysočiny přesuneme do Krahulčí,“ informoval aktuálně Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, do jehož portfolia masokombinát v Hodicích patří. „I tam jsou k dispozici přírodní sušárny,“ dodal.

Místní si ale myslí, že tradičně vyráběná Vysočina už nebude mít stejnou chuť a podobné to bude s loveckým salámem. „V Hodicích byla poslední fabrika v republice, kde salám poctivě vyvěsili. Čtrnáct dní pod ním topili bukovými štěpkami, a to už nikdo nedokáže ničím nahradit. V moderních provozech se to strká do klimatizovaných komor,“ vysvětlil Deníku jeden ze zaměstnanců masokombinátu, který si nepřál být jmenován. Deník jeho jméno zná.

Konec salámu Vysočina? Agrofert zřejmě zavře tradiční masokombinát v Hodicích

Zhruba osmdesátka zaměstnanců dostala nabídku pracovat v závodech v Krahulčí a Studené, kam je chtěla firma převážet na své náklady. Podle mluvčího souhlasila zhruba polovina z nich, dle samostatných zaměstnanců to ale tolik zdaleka není. „Část zaměstnanců si hledá zaměstnání jinde. Je tu prosperující zemědělské družstvo, hodně lidé dojíždí do Jihlavy, i v Třešti a v Kostelci občas shání lidi. Můj odhad je, že si práci najdou,“ usoudil starosta Hodic Josef Bakaj.

Místní zajímá i osud obchodu, kam chodí rádi nakupovat. Ten byl dříve podnikovou prodejnou, několik měsíců tam už ale prodává soukromník, třebaže je stále součástí areálu masokombinátu. Provoz prodejny by měl dále fungovat, což si ostatně přeje si starosta.

VIDEO: Otužování posílí zdraví. Ale nepřeceňujte síly, radí otužilec z Jihlavska

Agrofert hovoří o tom, že provoz areálu v Hodicích zakonzervuje. Nedokáže v tuto chvíli říct, na jak dlouho. „Rozhodující bude dlouhodobý vývoj cen energií, který je v tuto chvíli nepříznivý a těžko předvídatelný,“ vysvětlil Heřmanský.

Starosta bude pochopitelné rád, pokud se podaří provoz obnovit. „Mrzí nás to, ale budovy jsou z konce devatenáctého století a nevím, jestli to odpovídá moderním provozům. Výroba by tam však mohla být. Budeme samozřejmě rádi, kdyby se našlo využití budov. Když se tak nestane, tak aby se o areál alespoň někdo staral,“ přál si starosta.

Jihlava má nové infocentrum. Děti tam mohou poslat dopis Ježíškovi

Agrofert uvedl, že se kapacita z Hodic přesune do Krahulčí a Studené, přesto by nemusel být s výrobnou v Hodicích úplně konec. Mohly by tam fungovat unikátní sušárny nebo balička. „Studená a Krahulčí jsou schopné pokrýt objem výroby, který se dělal v Hodicích. Agrofert ale ví, že místní sušárny jsou tak unikátní, že to nedokáží ničím nahradit,“ uzavřel anonymní zdroj z Hodic.