Radnice rozhodla, že sedm hektarů nabídne několika menším podnikatelům. „Zájem je, z deseti parcel různých velikostí je už šest zamluvených. Podepsané smlouvy sice zatím nemáme, ale můžu říct, že největší firma vyrábí střešní krytiny z plechu a další plechové prvky, jako jsou okapy. Nabídne několik desítek pracovních míst,“ uvedl starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl.

O průmyslové zóně



* bude mít rozlohu 7 hektarů

* nachází se vedle louckého sběrného dvora

* z deseti parcel různých velikostí je už šest zamluvených

* práci zde může najít kolem stovky pracovníků z Luk a okolí

Dále by mělo jít například o internetový obchod nebo firmu, která opravuje obráběcí stroje. „Půjde o malé firmy, které mají do deseti zaměstnanců,“ upřesnil Wölfl. Díky rozmanitému zaměření se v průmyslové zóně uplatní různé profese. Zaměstnání zde v součtu najde kolem stovky pracovníků z Luk a blízkého okolí.

Starosta předpokládá, že zájemci o prostory budou spěchat, aby mohli na kraji městyse fungovat co nejdříve. Firmy už si také vybírají pozemky na míru. „Často jsou někde v nájmu a tam jim utíkají peníze,“ naznačil.

Pokud se nevyskytnou nečekané komplikace, může být plocha vedle sběrného dvora už letos na podzim zasíťovaná. „Ti, kteří spěchají, už by konci letošního roku mohli mít povolení a zabývat se stavbou,“ řekl Wölfl s tím, že případná odvolání ale mohou vše zhruba o půl roku opozdit.

Nová pracovní místa i jinde na Vysočině

Podobné průmyslové zóny leží na Jihlavsku například u Plander nebo na Třebíčsku u Ptáčova. Obrovská průmyslová zóna je pak i v Jihlavě - Hruškových Dvorech. „Nyní je nová průmyslová zóna na Žďársku, desítky nových pracovních míst evidujeme i na Polensku,“ doplnila Jarmila Klejzarová z jihlavského Úřadu práce, která nová pracovní místa v regionu vítá.

Dlouhodobě je na Vysočině největší zájem o řidiče, montážní dělníky a řemeslníky. „Obecně lze říct, že zaměstnavatele mají zájem o motivované pracovníky, kteří mají alespoň nějakou kvalifikaci. Ani šikovným lidem se však nedaří najít uplatnění okamžitě,“ upozornila Klejzarová.

Loucká radnice nechce firmám nařizovat, jak by měly jednotlivé stavby a průmyslovém areálu vypadat. „Městys se ale bude vyjadřovat k jednotlivým záměrům a určitě budeme chtít, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Aby to nebyla směsice různých výmyslů a staveb, které by neladily dohromady,“ má jasno starosta.

V budoucnosti nevylučuje ani další rozšiřování průmyslové zóny. „Okolo jsou pole a jedno z nich je městyse, ale pro následující roky s tím zatím nepočítáme. Pro Luka a jejich budoucnost je vznik průmyslové zóny každopádně dobrý krok,“ doplnil starosta s tím, že počet obyvatel městyse stále roste.