Komunikace se zákazníky je letos jiná než bývala dříve. „Chybí nám osobní kontakt. Myslím si, že ještě loni situace na lidi tolik nedoléhala. Ale letos musím říct, že někteří zákazníci jsou opravdu nevrlí, arogantní, komunikace on-line je hrozně náročná,“ líčí Ladislav Novák a pokračuje: „Děláme svíčky osm let a tohle dříve se dříve nedělo. Vždycky to bylo hrozně milé setkání na konci roku. Lidi přišli, pamatovali si nás.“

Ladislav Novák přitom pozoruje, že atmosféra mezi lidmi je napjatá. Pořád někdo řeší covid nebo očkování. On to řešit nechce, snaží se o tom nemluvit, ale jak se zdá, ne každý to dokáže vytěsnit z hlavy. „My se odradit nenecháme, máme spoustu zákazníků a těší nás to. Pevně věřím, že lidé začnou nasávat vánoční atmosféru a přemýšlení se aspoň na nějakou dobu změní,“ doufá Novák.

Mrzí ho ale nízký zájem o nedělní dražby svíček pro dobrou věc. „Každou adventní neděli na Facebooku dražíme svíčku. Výtěžek jde na pomoc dvouletému chlapečkovi, který má genetické onemocnění. A musím říct, že jsem čekal, že se zapojí více lidí,“ přiznal sympatický prodejce s tím, že přestože jde o pomoc konkrétní osobě, vydražila se první svíčka za dvanáct set a druhá za ani ne devět stovek. „Je znát, že lidé více šetří, což plně chápu a vážím si každé podpory. Ale zároveň doufám, že třetí a čtvrtou adventní neděli se svíčky vydraží za více peněz, které půjdou na rehabilitaci Lukáška,“ uzavírá optimisticky Novák.