Obě možnosti porovnala i ředitelka ZŠ Brtnice Blanka Čerklová. „Malé vesnické školy mají ve třídách zpravidla menší počet žáků, učitel se teoreticky může v rámci hodiny věnovat každému. Prostředí je rodinnější, všichni se znají a mají k sobě svým způsobem blíže, ale na druhou stranu to má samozřejmě i svá úskalí. Ve městech funguje větší anonymita, což může být někdy výhodou,“ usoudila.

Kateřina Pauzarová je nejen starostkou Puklic, ale také matkou. Ani v této roli nedá na tamní školu dopustit. „I své dceři jsem odmala říkala, že i s puklickou základkou se může dostat na medicínu, stačí jen chtít,“ usmála se. Patnáct dětí ve třídě a dobrá učitelka zkrátka zaručí, že se pilný žák dostane na jakoukoliv školu.

Podobný názor má také sociolog Daniel Hanzl. „Nemyslím si, že by rozhodovalo, jestli je uchazeč z menší nebo větší školy, všechny děti by měly dostat stejné vzdělání. Dítě by mělo být připraveno zhruba na stejné úrovni,“ řekl pro Deník.

Podle něj je ale neméně důležité věnovat se otázce, kam se žák vůbec hlásí. „Většinou volí tak, aby to měl v dosahu a podle toho, jestli tam s ním jdou spolužáci. Tvoří se skupinky, které jdou společně na střední školu, pokud mají podobné studijní výsledky. Nás šlo ze základní školy pět nebo šest na jednu školu,“ vybavil si svou vlastní zkušenost. Výběr školy ovlivňuje celá řada okolností.

A to bude zřejmě i jeden z důvodů, proč osmileté soukromé gymnázium Ad Fontes v Jihlavě navštěvuje více dětí z Jihlavy než z okolních vesnic, je to zhruba v poměru 70:30. Řada rodičů z okolí Jihlavy si prostě netroufne posílat jedenáctiletého potomka do školy ve městě. O čtyři roky později už je to přeci jen trochu jiná situace, navíc často jezdí mladí z vesnic do města společně, i když třeba každé chodí do jiné školy.

Rozdíly znalostí z jednotlivých základních škol jsou však dle ředitelky Ad Fontes Milady Papouškové zřejmé. „Důležitým aspektem jejich výsledků ve vzdělávání je vlastní motivace každého jednotlivce a podpora ze strany rodičů. V neposlední řadě je potřeba přihlédnout i k individuálním schopnostem jednotlivých žáků a jejich možné adaptaci na nové prostředí,“ sdělila.

Z Polné pak žáci míří na nejrůznější školy. Ředitel to nevidí jako problém. „Myslíme si, že je důležité, aby každý poznal svoje silné a slabé stránky, svoje preference a záliby a dle toho si vybral obor, kterému se bude chtít do budoucna věnovat. Nemáme tak ambici žáky ,vysílat´ pouze na vybrané školy,“ uvedl.

Školu v Polné přitom v minulosti navštěvovala celá řada osobností, které se poté staly špičkami ve svém oboru. „Vzdělávali jsme zde žáky, kteří jsou nyní například lékaři, právníky, hudebníky, historiky,“ vybavil si ředitel. „Pro nás je však důležitější, aby si naši žáci našli v budoucnu obor, který je baví a kterému se naplno věnují. Pak v něm budou dobří a stanou se respektovanými. A z našeho pohledu je jedno, jestli se jedná o lékaře, truhláře nebo hudebníka. Každé povolání je krásné a důležité,“ uzavřel.